Σικελία: Επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο της Κατάνης, καθώς η Αίτνα δεν εκτοξεύει πλέον ηφαιστειακή τέφρα - Βίντεο

Το αεροδρόμιο της Κατάνης στη Σικελία άνοιξε εκ νέου σήμερα Δευτέρα, μετά το κλείσιμό του χθες Κυριακή, καθώς η Αίτνα, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια του κόσμου, άρχισε να εκτοξεύει καπνό και τέφρα.

Το αεροδρόμιο λειτουργεί από τις 10:00 ώρα Ελλάδας, ανακοίνωσε η διεύθυνση του αεροδρομίου, προειδοποιώντας για το ενδεχόμενο καθυστερήσεων.

The effects of the "secret" paroxysm at #Etna's Southeast Crater on 21 May 2023. Invisible due to horrible weather conditions, the event showered the SW flank of the volcano with ash and lapilli. Ash later fell also on the south flank, interrupting operations at Catania airport pic.twitter.com/m9f1YE5XAH