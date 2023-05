Ουκρανία: Πάνω από 8 τραυματίες από ρωσική αεροπορική επίθεση στην Ντνίπρο και την περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν και πολλά κτίρια υπέστησαν ζημιές από ρωσική αεροπορική επίθεση που έγινε στη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, ανακοίνωσε σήμερα η Ουκρανία, προσθέτοντας ότι τα συστήματά της αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 20 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τέσσερις πυραύλους κρουζ.

Εν αναμονή ουκρανικής αντεπίθεσης, η Ρωσία έχει εντείνει τα πλήγματά της με πυραύλους και drones αυτόν τον μήνα ύστερα από ανάπαυλα σχεδόν δύο μηνών. Κύματα επιθέσεων πλήττουν την Ουκρανία αρκετές φορές την εβδομάδα και είναι τα σφοδρότερα του πολέμου που μαίνεται μετά την ρωσική εισβολή στη χώρα τον περσινό Φεβρουάριο.

The city Dnipro this morning; Russian missiles blew up a fire station in their missile strikes last night.



20 emergency vehicles were destroyed, along with three buildings. At least one emergency worker was injured.pic.twitter.com/U0bJZqy1Sz