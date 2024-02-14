Ιταλία: Αστυνομικός δολοφόνησε την αδελφή και τη μητέρα της πρώην συντρόφου του

Η βία σε βάρος των γυναικών δεν σταματά στην Ιταλία, ούτε την παραμονή του Αγίου Βαλεντίνου, όπως υπογραμμίζουν πολλά μέσα ενημέρωσης.

Ο 27χρονος Κρίστιαν Σοντάνο, μέλος της ιταλικής οικονομικής αστυνομίας, δολοφόνησε απόψε τη μητέρα και την αδελφή της πρώην συντρόφου του, η οποία κατάφερε να γλιτώσει επειδή έτρεξε και κλειδώθηκε στην τουαλέτα του διαμερίσματος όπου συνέβη το μακελειό.

Όλα έγιναν κοντά στην πόλη Λατίνα, περίπου 70 χιλιόμετρα νότια της Ρώμης. Ο αστυνομικός πήγε αργά το απόγευμα στη μεζονέτα της 22χρονης Ντεσιρέ και άρχισε να διαπληκτίζεται μαζί της. Η αδελφή της και η μητέρα της την υπερασπίστηκαν και ξαφνικά ο άνδρας έβγαλε περίστροφο και άρχισε να πυροβολεί.

Για ακόμη μια φορά, ο δράστης δεν δεχόταν τον χωρισμό με την μέχρι πρότινος σύντροφό του. Συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα κοντά σε σπίτι συγγενικών του προσώπων.

Κατά τραγική σύμπτωση, η περιοχή στην οποία συνέβη το διπλό φονικό ονομάζεται Σαν Βαλεντίνο, δηλαδή Άγιος Βαλεντίνος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

