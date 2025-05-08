Η Βόρεια Κορέα εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σήμερα στην εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων με βραχύ δραστικό βεληνεκές προς την κατεύθυνση της Ανατολικής Θάλασσας, γνωστής επίσης με την ονομασία Θάλασσα της Ιαπωνίας, ανακοίνωσαν οι αρχές στη Νότια Κορέα και στην Ιαπωνία.

Η δοκιμή των πυραύλων έγινε «περί τις 08:10» (σ.σ. τοπική ώρα· 02:10 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας, το οποίο επικαλέστηκε το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Πρόκειται για τις πρώτες δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων στις οποίες προχώρησε η Βόρεια Κορέα από τον Μάρτιο. Η πιο πρόσφατη είχε καταγραφτεί τη 10η Μαρτίου, καθώς βρίσκονταν σε εξέλιξη κοινά γυμνάσια των ενόπλων δυνάμεων της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ. Γενικά, η Πιονγκγιάνγκ χαρακτηρίζει τις ασκήσεις του είδους πρόβες εισβολής στην επικράτειά της.

Κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τα Ηνωμένα Έθνη σε βάρος της Πιονγκγιάνγκ εξαιτίας του προγράμματος ανάπτυξης πυρηνικών όπλων της χώρας θεωρητικά της απαγορεύουν να κατέχει βαλλιστικούς πυραύλους, που εκτελούν το μεγαλύτερο μέρος της πτήσης τους πάνω από την ατμόσφαιρα. Η Βόρεια Κορέα αψηφά τις κυρώσεις.

Την 28η Απριλίου, το βορειοκορεατικό πολεμικό ναυτικό αποκάλυψε νέο αντιτορπιλικό, που προορίζεται να τεθεί σε υπηρεσία στις αρχές του 2026, και με την ευκαιρία έγιναν διάφορες δοκιμές όπλων, ιδίως πυραύλων κρουζ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν, παρών στις δοκιμές, διέταξε κατόπιν να επιταχυνθεί ο εξοπλισμός του πολεμικού ναυτικού με πυρηνικά όπλα, για την προστασία της χώρας από «τρέχουσες και μελλοντικές απειλές».

Οι σχέσεις ανάμεσα στην Πιονγκγιάνγκ και τη Σεούλ βρίσκονται στο χειρότερο επίπεδο εδώ και δεκαετίες. Η Βόρεια Κορέα έφθασε πέρυσι στο σημείο να αποκηρύξει κάθε ελπίδα επανένωσης των δυο χωρών.

Η Βόρεια Κορέα και η Νότια Κορέα παραμένουν από τεχνική άποψη σε εμπόλεμη κατάσταση, καθώς ο πόλεμος της Κορέας (1950-1953) τερματίστηκε με απλή εκεχειρία, δεν υπογράφτηκε ποτέ συμφωνία ειρήνης των δυο πλευρών.

Πηγή: skai.gr

