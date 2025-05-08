Λογαριασμός
Τραγωδία στη Νότια Καλιφόρνια: Ένας μαθητής νεκρός και δύο τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι έξω από λύκειο (Βίντεο)

Το περιστατικό συνέβη στη Σάντα Άνα, την ώρα που οι μαθητές έφευγαν από το σχολείο - Οι αρχές αναζητούν τουλάχιστον δύο υπόπτους

Σάντα Άνα

Ένας μαθητής έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε την Τετάρτη μπροστά από λύκειο στη Νότια Καλιφόρνια.

Οι τρεις μαθητές του Λυκείου της Santa Ana, όλοι αγόρια, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου ο ένας υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ οι άλλοι δύο νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης, αξιωματικός Ναταλί Γκαρσία.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα, την ώρα που οι μαθητές έφευγαν από το σχολείο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της σχολικής περιφέρειας, Φερμίν Λεάλ. Το επεισόδιο περιλάμβανε τόσο μαθητές όσο και μη μαθητές.

Οι αρχές αναζητούν τουλάχιστον δύο υπόπτους, χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν έχουν σχέση με το σχολείο ή ποιο ήταν το κίνητρό τους, δήλωσε η Γκαρσία.

Τα απογευματινά προγράμματα και οι αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου ακυρώθηκαν, ενώ οι υπεύθυνοι ανακοίνωσαν ότι την Πέμπτη θα είναι διαθέσιμοι σχολικοί ψυχολόγοι για την υποστήριξη των μαθητών.

Η Σάντα Άνα είναι πόλη περίπου 300.000 κατοίκων, περίπου 50 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Λος Άντζελες. Το λύκειο εξυπηρετεί περίπου 3.000 μαθητές.

Πηγή: Associated Press

