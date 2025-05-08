Ένας μαθητής έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε την Τετάρτη μπροστά από λύκειο στη Νότια Καλιφόρνια.

Οι τρεις μαθητές του Λυκείου της Santa Ana, όλοι αγόρια, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου ο ένας υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ οι άλλοι δύο νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης, αξιωματικός Ναταλί Γκαρσία.

Mass stabbing at Santa Ana high school in California.



1 student killed

2 others injured

2 suspects at large believed to be other high school students. pic.twitter.com/SLEHkgBK2A — Kevin Dalton (@TheKevinDalton) May 8, 2025

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα, την ώρα που οι μαθητές έφευγαν από το σχολείο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της σχολικής περιφέρειας, Φερμίν Λεάλ. Το επεισόδιο περιλάμβανε τόσο μαθητές όσο και μη μαθητές.

Οι αρχές αναζητούν τουλάχιστον δύο υπόπτους, χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν έχουν σχέση με το σχολείο ή ποιο ήταν το κίνητρό τους, δήλωσε η Γκαρσία.

Τα απογευματινά προγράμματα και οι αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου ακυρώθηκαν, ενώ οι υπεύθυνοι ανακοίνωσαν ότι την Πέμπτη θα είναι διαθέσιμοι σχολικοί ψυχολόγοι για την υποστήριξη των μαθητών.

NEW#SantaAna / #California



A stabbing at Santa Ana High School sent 3 students to the hospital, with 1 in critical condition. It happened on Santa Ana HS. 1 victim is in critical condition while the other 2 are stable. Police are looking for 2 suspects pic.twitter.com/W9Lihp87zA — OC Scanner 🇺🇸 🇺🇸 (@OC_Scanner) May 8, 2025

Η Σάντα Άνα είναι πόλη περίπου 300.000 κατοίκων, περίπου 50 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Λος Άντζελες. Το λύκειο εξυπηρετεί περίπου 3.000 μαθητές.

Πηγή: Associated Press

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.