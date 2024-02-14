Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στο 4% παρέμεινε ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο για το μήνα Ιανουάριο, παρά τις προβλέψεις των περισσότερων οικονομολόγων για αύξηση στο 4,2%.

Σταθερός στο 5,1% παρέμεινε και ο λεγόμενος δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και καυσίμων.

Οι αυξήσεις στις τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος αντισταθμίστηκαν από τις μειωμένες τιμές στα έπιπλα αλλά και στα τρόφιμα, μείωση που καταγράφεται για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο του 2021.

Ο υπουργός Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ εμφανίστηκε ικανοποιημένος δηλώνοντας: «Το σχέδιο λειτουργεί, έχουμε κάνει τεράστια πρόοδο στη μείωση του πληθωρισμού».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.