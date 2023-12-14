Οι ύποπτοι που συνελήφθησαν σήμερα στη Δανία από τις υπηρεσίες πληροφοριών της σκανδιναβικής χώρας, καθώς θεωρούνται ύποπτοι για την προετοιμασία επίθεσης, συνδέονται με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, δηλώνει το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

"Οι υπηρεσίες της ασφάλειας και της αστυνομίας στη Δανία συνέλαβαν επτά τρομοκράτες που δρούσαν για λογαριασμό της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, αποτρέποντας μια επίθεση της οποίας στόχος ήταν να σκοτώσει αθώους πολίτες στο ευρωπαϊκό έδαφος", αναφέρει επίσημη ανακοίνωση.

Οι αρχές της Δανίας έχουν κάνει λόγο από την πλευρά τους για τρείς συλλήψεις στη Δανία και μία στην Ολλανδία.

"Τα τελευταία χρόνια, αλλά κυρίως μετά την πολύνεκρη επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, η Χαμάς προσπάθησε να επεκτείνει τις επιχειρησιακές της δυνατότητες ανά τον κόσμο, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, για να πετύχει τον στόχο της να επιτεθεί στους Ισραηλινούς, τους Εβραίους και σε δυτικούς στόχους με κάθε κόστος", συνεχίζει η ανακοίνωση.

"Συγχαίρουμε τους εταίρους μας των υπηρεσιών της ασφάλειας και της αστυνομίας στη Δανία για την επιτυχία της αντιτρομοκρατικής τους επιχείρησης", η οποία "αποκαλύπτει την επέκταση των υποδομών της Χαμάς στην Ευρώπη", προσθέτει.

Το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα μετά τις σφαγές που διέπραξαν στις 7 Οκτωβρίου αρκετές εκατοντάδες μαχητές του στο νότιο Ισραήλ -- μια επίθεση χωρίς προηγούμενο κατά του Ισραήλ από τη δημιουργία του κράτους του το 1948 -- η οποία άφησε πίσω της 1.200 νεκρούς, κυρίως αμάχους σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Το Ισραήλ απάντησε εξαπολύοντας αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας και στη συνέχεια χερσαία επίθεση που έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσοτέρων από 18.780 ανθρώπων, επίσης αμάχων στην πλειονότητά τους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

