Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι οι σοροί που ανασύρθηκαν από σήραγγα στην περιοχή της Ράφα στη Λωρίδα της Γάζας ανήκουν σε ομήρους που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Οι όμηροι είναι: Καρμέλ Γκατ, 40, Έντεν Γερουσάλμι, 24, Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, 23, Αλεξάντερ Λομπάνοφ, Άλμογκ Σαρούσι, 25 και Όρι Ντανίνο, 25 ανέφερε σε ανακοίνωση.

The bodies of Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi, and Master Sergeant Ori Danino were found and recovered yesterday.



They were all taken hostage on October 7 and were murdered by the Hamas terrorist organization while in captivity… pic.twitter.com/9VWYHNX0Ks — Israel Defense Forces (@IDF) September 1, 2024

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό, οι έξι δολοφονήθηκαν από τη Χαμάς περίπου μία ή δύο ημέρες, πριν τους βρουν τα στρατεύματα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις δεν είχαν την ακριβή τοποθεσία των ομήρων, αλλά είχαν ενδείξεις για την περιοχή όπου θα μπορούσαν να κρατούνται οι έξι. Ο στρατός λέει ότι επιχείρησε προσεκτικά στην περιοχή, λόγω της πιθανότητας να κρατούνταν όμηροι εκεί.

Τα στρατεύματα άρχισαν χθες να ερευνούν ένα συγκρότημα σήραγγας μέχρι που βρήκαν τους ομήρους νεκρούς το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας οι σοροί τους ανασύρθηκαν από τη Γάζα και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ για αναγνώριση.

Ο στρατός είπε ότι δεν σημειώθηκαν συγκρούσεις με τρομοκράτες της Χαμάς μέσα στο τούνελ και οι φρουροί που πιθανότατα δολοφόνησαν τους έξι τράπηκαν σε φυγή από την περιοχή.

Η σήραγγα στην οποία βρέθηκαν οι σκοτωμένοι όμηροι, στη Ράφα, απέχει περίπου ένα χιλιόμετρο από το σημείο όπου οι στρατιώτες βρήκαν τον όμηρο Farhan al-Qadi νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Οι Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, Γερουσάλμι, Ντανίνο, Λομπάνοφ και Σαρούσι απήχθησαν από το μουσικό φεστιβάλ Nova κοντά στο Kibbutz Re'im από μαχητές της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, ενώ η Γκατ απήχθη από το Kibbutz Be'eri.

Αμέσως μετά την είδηση του θανάτου των έξι ομήρων το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών επέκρινε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπένιαμιν Νετανιάχου, για τους χειρισμούς του στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και την επιστροφή των απαχθέντων από τη Χαμάς.

Μπάιντεν: Η Χαμάς θα πληρώσει

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι, νωρίτερα σήμερα, ότι μία από τις σορούς που ανακτήθηκαν από τη Γάζα ανήκει στον Αμερικανός πολίτη, Χερς Γκόλντμπεργκ-Πολίν.

«Είμαι συντετριμμένος και εξοργισμένος», είπε ο Μπάιντεν. «Ο Χερς ήταν μεταξύ των αθώων που δέχθηκαν βάναυση επίθεση ενώ παρακολουθούσε ένα μουσικό φεστιβάλ για την ειρήνη στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Έχασε το χέρι του βοηθώντας φίλους και αγνώστους κατά τη διάρκεια της άγριας σφαγής της Χαμάς».

«Είναι τόσο τραγικό όσο και κατακριτέο», είπε. «Μην κάνετε λάθος, οι ηγέτες της Χαμάς θα πληρώσουν για αυτά τα εγκλήματα. Και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε όλο το εικοσιτετράωρο για μια συμφωνία για να εξασφαλίσουμε την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων».

Ο Μπάιντεν είπε πως «εργάστηκε αδιάκοπα ώστε ο πολυαγαπημένος τους Χερς να επιστρέψει με ασφάλεια»: «είμαι συντετριμμένος από την είδηση του θανάτου του».

Η οικογένεια του Γκόλντμπεργκ-Πολίν επιβεβαίωσε επίσης ότι σκοτώθηκε. Η οικογένεια εξέδωσε δήλωση τα ξημερώματα της Κυριακής, ώρες αφότου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε σορούς στη Γάζα.

Hamas just released a video of a California-born prisoner. Should have stayed his ass in California - now he’s missing a hand and 1 tank shell away from meeting Hashem.

pic.twitter.com/OvCbnvQJLg — PVT (@propvstruth) April 24, 2024

«Με ραγισμένες καρδιές, η οικογένεια Γκόλντμπεργκ-Πόλιν είναι συντετριμμένη που ανακοινώνει τον θάνατο του αγαπημένου τους γιου και αδελφού, Χερς», ανέφερε. «Η οικογένεια σας ευχαριστεί όλους για την αγάπη και την υποστήριξή σας και ζητά ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή».

Ο Γκόλντμπεργκ-Πόλιν ήταν ένας από τους πιο γνωστούς ομήρους καθώς οι γονείς του είχαν συναντηθεί με παγκόσμιους ηγέτες και πίεζαν για τη βοήθειά τους. Νωρίτερα αυτό το μήνα, μίλησαν στο συνέδριο των Δημοκρατικών, όπου το πλήθος φώναζε «φέρτε τους στο σπίτι».

Δεν υπήρξε κανένα άμεσο σχόλιο από τον στρατό που αφορούν σε λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του ή τις ταυτότητες των άλλων σορών. Ωστόσο, ο Μπάιντεν είπε ότι συνολικά έξι σοροί ανασύρθηκαν από μια σήραγγα στην πόλη Ράφα στη νότια Γάζα.

Κάμαλα Χάρις: Η Χαμάς πρέπει να εξαλειφθεί

Η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις αναφέρει σε δήλωση ότι η Χαμάς «πρέπει να εξαλειφθεί» και δεν μπορεί να της επιτραπεί να ελέγχει τη Γάζα μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Αμερικανού πολίτη Χερς Γκόλντμπεργκ-Πολίν και άλλων πέντε ομήρων στη Γάζα.

Η Χάρις εκφράζει τα συλλυπητήριά της στους γονείς του Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, Τζον και Ρέιτσελ, και δηλώνει, «Δεν έχω μεγαλύτερη προτεραιότητα από την ασφάλεια των Αμερικανών πολιτών, όπου κι αν βρίσκονται στον κόσμο. Ο Πρόεδρος Μπάιντεν και εγώ δεν θα αμφιταλαντευτούμε ποτέ στη δέσμευσή μας να απελευθερώσουμε τους Αμερικανούς και όλους όσους κρατούνται όμηροι στη Γάζα».

«Η Χαμάς είναι μια κακιά τρομοκρατική οργάνωση. Με αυτές τις δολοφονίες, η Χαμάς έχει ακόμα περισσότερο αμερικανικό αίμα στα χέρια της. Καταδικάζω έντονα τη συνεχιζόμενη βαρβαρότητα της Χαμάς, όπως και ολόκληρος ο κόσμος. Από τη σφαγή 1.200 ανθρώπων μέχρι τη σεξουαλική βία, τη σύλληψη ομήρων και αυτές τις δολοφονίες, η εξαχρείωση της Χαμάς είναι εμφανής και τρομακτική», λέει.

Πηγή: skai.gr

