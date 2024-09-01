Η φάλαινα beluga, με το παρατσούκλι Hvaldimir, που φέρεται να εκπαιδεύτηκε από τον ρωσικό στρατό σαν.... κατάσκοπος, εντοπίστηκε νεκρή σύμφωνα με σχετικές αναφορές.

Ο Σεμπάστιαν Στραντ, ιδρυτής της Marine Mind, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που εργάζεται για την προστασία της φάλαινας , δήλωσε ότι συνάντησε το άψυχο σώμα του θηλαστικού στις ακτές της Νορβηγίας .

Σημειώνοντας ότι η αιτία του θανάτου της φάλαινας δεν είναι ακόμη σαφής, αλλά ο Στραντ δήλωσε ότι το σώμα του ζώου ήταν καλυμμένο με ουλές που νόμιζε ότι προκλήθηκαν από πουλιά ή άλλα θαλάσσια πλάσματα.

«Είναι πολύ λυπηρό. Ο Hvaldimir άγγιξε τις καρδιές χιλιάδων ανθρώπων, όχι μόνο στη Νορβηγία» είπε.

Η φάλαινα πιάστηκε να κολυμπά στα βόρεια της Νορβηγίας το 2019 με έναν ειδικό μηχανισμό με τοποθετημένη κάμερα και στη συνέχεια έγινε διάσημη σε όλο τον κόσμο ως η «φάλαινα κατάσκοπος».

Λόγω των εικασιών ότι εκπαιδεύτηκε από τη Ρωσία ως « κατάσκοπος», στο ζώο δόθηκε το ψευδώνυμο Hvaldimir, το οποίο είναι συνδυασμός της νορβηγικής λέξης «hval», που σημαίνει φάλαινα, και Vladimir.

Το 2018, όταν βρέθηκε η φάλαινα από τους Νορβηγούς, επιστήμονες είπαν ότι η εν λόγω φάλαινα μπελγούγκα που φορούσε λουριά και βρέθηκε να παρενοχλεί ψαράδες στα ανοιχτά της βόρειας ακτής της Νορβηγίας ήταν πιθανότατα εργαλείο του ρωσικού στρατού.

Εμπειρογνώμονες από το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Ερευνών της Νορβηγίας παρενέβησαν, αφού οι ψαράδες τους είπαν ότι η φάλαινα χτυπούσε με το κεφάλι τις βάρκες τους και ροκάνιζε δίχτυα στα ανοιχτά του νησιού Ινγκόγια στον Αρκτικό Κύκλο.

Ο Martin Biuw του ινστιτούτου είπε στο νορβηγικό τηλεοπτικό δίκτυο NRK:

«Αν αυτή η φάλαινα προέρχεται από τη Ρωσία —και υπάρχει μεγάλος λόγος να το πιστεύουμε— τότε δεν είναι Ρώσοι επιστήμονες αλλά μάλλον το ναυτικό που το έχει κάνει».

Ο Biuw είπε ότι επιστήμονες πολίτες δεν θα συνέδεαν λουριά σε θαλάσσια ζώα.

Εμπειρογνώμονες από το ινστιτούτο, μαζί με αξιωματούχους της νορβηγικής κυβέρνησης, παρέσυραν το 2018 τη φάλαινα με φιλέτα μπακαλιάρου πριν της βγάλουν το λουρί, το οποίο εικόνες έδειχναν ότι είχε τις αγγλικές λέξεις «Equipment St. Petersburg».

Οι επιστήμονες είπαν ότι είχε έφερε εξάρτημα που μπορούσε να χωρέσει μια κάμερα GoPro και πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε για τη συγκράτηση του εξοπλισμού παρακολούθησης, όπως κάμερες ή άλλους θαλάσσιους αισθητήρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.