Ένας Παλαιστίνιος αξιωματούχος της Χαμάς είπε σήμερα Κυριακή στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «κάποιοι» από τους έξι ομήρους των οποίων τα πτώματα βρέθηκαν το Σάββατο από τον ισραηλινό στρατό «ήταν μέρος της λίστας των προς απελευθέρωση ομήρων που είχε εγκρίνει η Χαμάς».

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης διαβεβαιώνουν ότι ο Ισραηλινοαμερικανός Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν και οι δύο Ισραηλινές Καρμέλ Γκατ και Έντεν Γερουσάλμι, περιλαμβάνονταν στη λίστα των ομήρων που θα απελευθερώνονταν κατά την πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις.

Το στέλεχος της Χαμάς, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, διαβεβαίωσε ότι «αρκετοί» από τους ομήρους «ήταν ζωντανοί και σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς και βομβαρδισμούς των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής».

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ, από την πλευρά του, επιβεβαίωσε ότι οι όμηροι «σκοτώθηκαν εν ψυχρώ από τη Χαμάς λίγο πριν φτάσουμε σε αυτούς» σε μια σήραγγα στα νότια της Λωρίδας της Γάζας.

Ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι, δήλωσε σήμερα το πρωί ότι γνωρίζει "πως σκοτώθηκαν από τρομοκράτες της Χαμάς".

«Το γνωρίζουμε, μπορώ να σας πω, δεν υπήρχαν οδηγίες για πυροβολισμούς σε πραγματικό χρόνο μέσα στη σήραγγα», τόνισε επιβεβαιώνοντας ότι οι δηλώσεις της Χαμάς σύμφωνα με τις οποίες οι όμηροι σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις ισοδυναμούν με «ψυχολογικό πόλεμο».

Εδώ και μήνες, η Αίγυπτος, το Κατάρ και οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να εξασφαλίσουν μια συμφωνία στη Γάζα, βάσει ενός σχεδίου που πρότεινε στα τέλη Μαΐου ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Το Ισραήλ και η Χαμάς δηλώνουν ότι το αποδέχονται αλλά δεν συμφωνούν με ορισμένους όρους για την εφαρμογή του, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διατήρηση των ισραηλινών στρατευμάτων στα σύνορα μεταξύ Αιγύπτου και Λωρίδας της Γάζας.

Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Γάζα πυροδοτήθηκε από τη φονική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 1.205 ανθρώπων από την ισραηλινή πλευρά, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημα στοιχεία.

Εκείνη την ημέρα, 251 άνθρωποι απήχθησαν στο Ισραήλ και μεταφέρθηκαν στη Γάζα.

Τα ισραηλινά αντίποινα έχουν προκαλέσει τουλάχιστον 40.691 νεκρούς στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η πλειονότητα των θανάτων είναι γυναίκες και ανήλικοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

