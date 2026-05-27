Τους συμμετέχοντες της πρωτοβουλίας «Cybersecurity Operation Defender» φιλοξένησε χθες στην κατοικία του ο πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα, Νόαμ Κατς. Πρόκειται για ένα διεθνές πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο τριμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.

«Νέοι από το Ισραήλ, την Ελλάδα και την Κύπρο συγκεντρώθηκαν για μια μοναδική περιφερειακή πρωτοβουλία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία περιελάμβανε προσομοιώσεις κυβερνοεπιθέσεων, εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης και πρακτικές συνεδρίες κατάρτισης», ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο «Χ».

«Είμαι περήφανος που βλέπω την αυξανόμενη τριμερή συνεργασία μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου να επεκτείνεται στους τομείς της καινοτομίας και της κυβερνοασφάλειας. Η επένδυση στην επόμενη γενιά επαγγελματιών στον τομέα του κυβερνοχώρου σημαίνει επένδυση στη μελλοντική ανθεκτικότητα της περιοχής μας», υπογράμμισε.

