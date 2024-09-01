Η Ρωσία θεωρεί την υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις ως μια πιο προβλέψιμη αντίπαλο από ό,τι τον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ, αν και σε κάθε περίπτωση η Μόσχα δεν βλέπει κάποια προοπτική βελτίωσης των σχέσεων της με την Ουάσινγκτον, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στον Πάβελ Ζαρούμπιν, έναν δημοσιογράφο φίλα προσκείμενο στο Κρεμλίνο, ο Πεσκόφ εμφανίστηκε να απορρίπτει τον κομπασμό Τραμπ ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μέσα σε μια μέρα αν επανεκλεγεί πρόεδρος στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Πριν την αποχώρηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν από την κούρσα για τις εκλογές του Νοεμβρίου και τη στήριξή του στη Χάρις, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δηλώσει ότι η Μόσχα προτιμούσε τον Μπάιντεν από τον Τραμπ, περιγράφοντας τον πρώτο ως ένα έμπειρο πολιτικό «παλιάς σχολής».

Με τον Μπάιντεν εκτός υποψηφιότητας, ο Ζαρούμπιν ρώτησε τον Πεσκόφ γελώντας: «Τότε ποιος είναι ο υποψήφιος που προτιμάμε τώρα;».

Ο Πεσκόφ, απάντησε επίσης γελώντας: «Δεν προτιμάμε κάποιον υποψήφιο. Αλλά, φυσικά, οι Δημοκρατικοί είναι πιο προβλέψιμοι. Και αυτό που είπε ο Πούτιν για την προβλεψιμότητα του Μπάιντεν ισχύει σχεδόν για όλους τους Δημοκρατικούς, συμπεριλαμβανομένης της κας Χάρις», συμπλήρωσε.

Αν και έχουν δηλώσει ότι οι αμερικανικές προεδρικές εκλογές αποτελούν εσωτερικό ζήτημα των ΗΠΑ, ο Πούτιν και ο Πεσκόφ έχουν εκφράσει ποικίλες απόψεις για αυτές σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Τον Φεβρουάριο, για παράδειγμα, ο Πούτιν επαίνεσε τον Μπάιντεν για την προβλεψιμότητά του, αλλά αναφέρθηκε επίσης στο ευαίσθητο θέμα της ψυχικής του ικανότητας για το προεδρικό αξίωμα σε σχόλια που φαίνονταν να είναι υποτιμητικά για τον Αμερικανό πρόεδρο.

Τον Ιούνιο, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε η Μόσχα δεν ενδιαφέρεται για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, αλλά τόνισε ότι το δικαστικό σύστημα των ΗΠΑ χρησιμοποιείται ξεκάθαρα για να πλήξει πολιτικά τον Τραμπ.

Ο Πεσκόφ, στη συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα, τόνισε ότι τα βήματα των ΗΠΑ προς την «καταπάτηση των συμφερόντων της χώρας μας» έχουν ξεπεράσει τα αποδεκτά όρια. Οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται σε ιστορικό χαμηλό, χωρίς «καμία προοπτική» μιας αρχής βελτίωσής τους.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σημείωσε παράλληλα ότι δεν υπάρχει κάποιο «μαγικό ραβδί» για την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία εν μία νυκτί με τον τρόπο που υποσχέθηκε ο Τραμπ.

Όπως είπε, είναι μια «φαντασίωση» να σκεφτεί κανείς ότι ο ή η επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ θα ανακοίνωνε στην ομιλία της ορκωμοσίας του ότι η Ουάσινγκτον σταματά τη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και ζητά ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και ότι αυτό θα άλλαζε τη στάση του Κιέβου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

