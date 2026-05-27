Ο Παναθηναϊκός βάζει τέλος στη συνεργασία του με την εταιρεία security μετά το Final - 4

Να σημειωθεί ότι στο Telekom Center πραγματοποιήθηκε απολύμανση και βιολογικός καθαρισμός, με το «τριφύλλι» να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ την Πέμπτη (28/05, 18:00) 

Telecom Center

Την απόφαση να διακόψει τη συνεργασία του με την εταιρεία security μετά τα όσα συνέβησαν στο Final - 4 πήρε ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Αυτή η αλλαγή ήρθε μετά τη δυσαρέσκεια και τα πολλά παράπονα όσον αφορά την παραβίαση των κανόνων ασφαλείας και τη μαζική είσοδο φιλάθλων στο γήπεδο χωρίς να έχουν εισιτήριο.

Θυμίζουμε πως η Φενέρμπαχτσε είχε εκφράσει τα παράπονά της με ανακοίνωση για την έλλειψη μέτρων ασφαλείας, ζητώντας εξηγήσεις από τη διοργανώτρια αρχή, παρότι με τη συγκεκριμένη εταιρεία security είχαν τηρηθεί τα πάντα με ακρίβεια σε όλες τις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού AKTOR.

Να σημειωθεί ότι στο Telekom Center πραγματοποιήθηκε απολύμανση και βιολογικός καθαρισμός, με το «τριφύλλι» να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ την Πέμπτη (28/05, 18:00) για το Game 1 των ημιτελικών της Stoiximan GBL.

Πηγή: sport-fm.gr

