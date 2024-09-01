Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Κυριακή ότι το Ισραήλ δεν θα ησυχάσει μέχρι να συλλάβει τους υπεύθυνους για τη δολοφονία έξι ομήρων των οποίων οι σοροί ανασύρθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Νετανιάχου, σε δήλωσή του, είπε ότι το Ισραήλ δεσμεύτηκε να επιτύχει μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων και τη διασφάλιση της ασφάλειας του Ισραήλ.

«Όποιος δολοφονεί ομήρους δεν θέλει συμφωνία», είπε ο Νετανιάχου.

Ειδικότερα, αρκετές ώρες αφότου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι είχε ανακτήσει τις σορούς των έξι ομήρων από τις σήραγγες της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου έδωσε στη δημοσιότητα μια δήλωση λέγοντας ότι η κυβέρνησή του είναι προσηλωμένη στην επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και ρίχνει την ευθύνη για την αποτυχία στη Χαμάς.

«Μαζί με όλους τους πολίτες του Ισραήλ, συγκλονίστηκα μέχρι τα βάθη της ψυχής μου από την τρομερή εν ψυχρώ δολοφονία έξι εκ των ομήρων», είπε ο Νετανιάχου, εκφράζοντας τη «βαθιά του εκτίμηση» για τους μαχητές της υπηρεσίας ασφαλείας των IDF και της Σιν Μπετ «που ρισκάρουν τη ζωή τους για την επιστροφή των γιων και των κορών μας».

«Λέω στους τρομοκράτες της Χαμάς που δολοφόνησαν τους απαχθέντες μας και λέω στους ηγέτες τους - έχετε χάσει τη ζωή σας. Δεν θα ησυχάσουμε και δεν θα σιωπήσουμε. Θα σας καταδιώξουμε, θα σας προλάβουμε και θα σας φέρουμε υπόλογους», απείλησε ο Νετανιάχου.

«Από τον Δεκέμβριο, η Χαμάς αρνείται να διεξάγει πραγματικές διαπραγματεύσεις. Πριν από τρεις μήνες, στις 27 Μαΐου, το Ισραήλ συμφώνησε σε μια συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων με την πλήρη υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Χαμάς αρνήθηκε. Ακόμη και αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες επικαιροποίησαν το πλαίσιο της συμφωνίας στις 16 Αυγούστου, συμφωνήσαμε και η Χαμάς αρνήθηκε ξανά», δηλώνει ο Νετανιάχου — υποστηρίζοντας ότι ακόμη και τώρα, «ενώ το Ισραήλ διεξάγει εντατικές διαπραγματεύσεις με τους μεσολαβητές σε μια υπέρτατη προσπάθεια να επιτευχθεί συμφωνία , η Χαμάς συνεχίζει να αρνείται σθεναρά οποιαδήποτε προσφορά».

«Χειρότερα από αυτό, εκείνη ακριβώς τη στιγμή δολοφόνησε έξι από τους ομήρους μας», συνεχίζει, υποστηρίζοντας ότι «αυτός που δολοφονεί ομήρους δεν θέλει συμφωνία».

Παρόλα αυτά, «η ισραηλινή κυβέρνηση έχει δεσμευτεί, και εγώ προσωπικά δεσμεύομαι, να συνεχίσει να επιδιώκει μια συμφωνία που θα επιστρέψει όλους τους ομήρους μας και θα εγγυηθεί την ασφάλεια και την ύπαρξή μας», δηλώνει ο Νετανιάχου.

Με καθυστέρηση η δήλωση Νετανιάχου - Η κριτική από τις οικογένειες

Εκπρόσωπος του Γραφείου του Πρωθυπουργού δεν απάντησε αμέσως όταν ρωτήθηκε γιατί ο Νετανιάχου χρειάστηκε αρκετές ώρες για να εκδώσει μια δήλωση σχετικά με το θέμα.

Παρά τα δημόσια σχόλια από τον Πρόεδρο Χέρτζογκ και άλλους Ισραηλινούς πολιτικούς -καθώς και από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και την αντιπρόεδρο και υποψήφια για την προεδρία των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις- ο Νετανιάχου παρέμεινε σιωπηλός για ώρες μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού σήμερα το πρωί, προκαλώντας την κριτική των οικογενειών των ομήρων και της αντιπολίτευσης.

Το φόρουμ για όμηρους και αγνοούμενους σήμερα το πρωί δήλωσε ότι οι θάνατοι των ομήρων είναι το «άμεσο αποτέλεσμα» του «τορπιλισμού» από τον Νετανιάχου των διαπραγματεύσεων για συμφωνία και της απαίτησής του να διατηρήσει ο ισραηλινός στρατός την παρουσία του στον Διάδρομο του Φιλαδέλειας.

Σύμφωνα με ανώνυμες πηγές ασφαλείας που μίλησαν με το Army Radio, τρεις από τους δολοφονημένους ομήρους των οποίων οι σοροί ανασύρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας ήταν στον «ανθρωπιστικό» κατάλογο των αιχμαλώτων και επρόκειτο να απελευθερωθούν στο πρώτο στάδιο μιας προτεινόμενης συμφωνίας ομήρων.

Από την πλευρά της, η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ για τον θάνατο των ομήρων. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς, ο Ιτσάτ ελ Ρεσίκ, δήλωσε σήμερα πως το Ισραήλ, με την άρνησή του να υπογράψει μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ευθύνεται για τους θανάτους Ισραηλινών ομήρων

Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί των ομήρων που ανακτήθηκαν από τη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι οι σοροί που ανασύρθηκαν από σήραγγα στην περιοχή της Ράφα στη Λωρίδα της Γάζας ανήκουν σε ομήρους που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Οι όμηροι είναι: Καρμέλ Γκατ, 40, Έντεν Γερουσάλμι, 24, Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, 23, Αλεξάντερ Λομπάνοφ, Άλμογκ Σαρούσι, 25 και Όρι Ντανίνο, 25 ανέφερε σε ανακοίνωση.

The bodies of Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi, and Master Sergeant Ori Danino were found and recovered yesterday.



They were all taken hostage on October 7 and were murdered by the Hamas terrorist organization while in captivity… pic.twitter.com/9VWYHNX0Ks — Israel Defense Forces (@IDF) September 1, 2024

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό, οι έξι δολοφονήθηκαν από τη Χαμάς περίπου μία ή δύο ημέρες, πριν τους βρουν τα στρατεύματα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις δεν είχαν την ακριβή τοποθεσία των ομήρων, αλλά είχαν ενδείξεις για την περιοχή όπου θα μπορούσαν να κρατούνται οι έξι. Ο στρατός λέει ότι επιχείρησε προσεκτικά στην περιοχή, λόγω της πιθανότητας να κρατούνταν όμηροι εκεί.

Τα στρατεύματα άρχισαν χθες να ερευνούν ένα συγκρότημα σήραγγας μέχρι που βρήκαν τους ομήρους νεκρούς το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας οι σοροί τους ανασύρθηκαν από τη Γάζα και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ για αναγνώριση.

Ο στρατός είπε ότι δεν σημειώθηκαν συγκρούσεις με τρομοκράτες της Χαμάς μέσα στο τούνελ και οι φρουροί που πιθανότατα δολοφόνησαν τους έξι τράπηκαν σε φυγή από την περιοχή.

Η σήραγγα στην οποία βρέθηκαν οι σκοτωμένοι όμηροι, στη Ράφα, απέχει περίπου ένα χιλιόμετρο από το σημείο όπου οι στρατιώτες βρήκαν τον όμηρο Farhan al-Qadi νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Οι Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, Γερουσάλμι, Ντανίνο, Λομπάνοφ και Σαρούσι απήχθησαν από το μουσικό φεστιβάλ Nova κοντά στο Kibbutz Re'im από μαχητές της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, ενώ η Γκατ απήχθη από το Kibbutz Be'eri.

Αμέσως μετά την είδηση του θανάτου των έξι ομήρων το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών επέκρινε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπένιαμιν Νετανιάχου, για τους χειρισμούς του στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και την επιστροφή των απαχθέντων από τη Χαμάς.

Μπάιντεν: Η Χαμάς θα πληρώσει

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι, νωρίτερα σήμερα, ότι μία από τις σορούς που ανακτήθηκαν από τη Γάζα ανήκει στον Αμερικανός πολίτη, Χερς Γκόλντμπεργκ-Πολίν.

«Είμαι συντετριμμένος και εξοργισμένος», είπε ο Μπάιντεν. «Ο Χερς ήταν μεταξύ των αθώων που δέχθηκαν βάναυση επίθεση ενώ παρακολουθούσε ένα μουσικό φεστιβάλ για την ειρήνη στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Έχασε το χέρι του βοηθώντας φίλους και αγνώστους κατά τη διάρκεια της άγριας σφαγής της Χαμάς».

«Είναι τόσο τραγικό όσο και κατακριτέο», είπε. «Μην κάνετε λάθος, οι ηγέτες της Χαμάς θα πληρώσουν για αυτά τα εγκλήματα. Και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε όλο το εικοσιτετράωρο για μια συμφωνία για να εξασφαλίσουμε την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων».

Ο Μπάιντεν είπε πως «εργάστηκε αδιάκοπα ώστε ο πολυαγαπημένος τους Χερς να επιστρέψει με ασφάλεια»: «είμαι συντετριμμένος από την είδηση του θανάτου του».

Η οικογένεια του Γκόλντμπεργκ-Πολίν επιβεβαίωσε επίσης ότι σκοτώθηκε. Η οικογένεια εξέδωσε δήλωση τα ξημερώματα της Κυριακής, ώρες αφότου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε σορούς στη Γάζα.

Hamas just released a video of a California-born prisoner. Should have stayed his ass in California - now he’s missing a hand and 1 tank shell away from meeting Hashem.

pic.twitter.com/OvCbnvQJLg — PVT (@propvstruth) April 24, 2024

«Με ραγισμένες καρδιές, η οικογένεια Γκόλντμπεργκ-Πόλιν είναι συντετριμμένη που ανακοινώνει τον θάνατο του αγαπημένου τους γιου και αδελφού, Χερς», ανέφερε. «Η οικογένεια σας ευχαριστεί όλους για την αγάπη και την υποστήριξή σας και ζητά ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή».

Ο Γκόλντμπεργκ-Πόλιν ήταν ένας από τους πιο γνωστούς ομήρους καθώς οι γονείς του είχαν συναντηθεί με παγκόσμιους ηγέτες και πίεζαν για τη βοήθειά τους. Νωρίτερα αυτό το μήνα, μίλησαν στο συνέδριο των Δημοκρατικών, όπου το πλήθος φώναζε «φέρτε τους στο σπίτι».

Δεν υπήρξε κανένα άμεσο σχόλιο από τον στρατό που αφορούν σε λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του ή τις ταυτότητες των άλλων σορών. Ωστόσο, ο Μπάιντεν είπε ότι συνολικά έξι σοροί ανασύρθηκαν από μια σήραγγα στην πόλη Ράφα στη νότια Γάζα.

Κάμαλα Χάρις: Η Χαμάς πρέπει να εξαλειφθεί

Η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις αναφέρει σε δήλωση ότι η Χαμάς «πρέπει να εξαλειφθεί» και δεν μπορεί να της επιτραπεί να ελέγχει τη Γάζα μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Αμερικανού πολίτη Χερς Γκόλντμπεργκ-Πολίν και άλλων πέντε ομήρων στη Γάζα.

Η Χάρις εκφράζει τα συλλυπητήριά της στους γονείς του Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, Τζον και Ρέιτσελ, και δηλώνει, «Δεν έχω μεγαλύτερη προτεραιότητα από την ασφάλεια των Αμερικανών πολιτών, όπου κι αν βρίσκονται στον κόσμο. Ο Πρόεδρος Μπάιντεν και εγώ δεν θα αμφιταλαντευτούμε ποτέ στη δέσμευσή μας να απελευθερώσουμε τους Αμερικανούς και όλους όσους κρατούνται όμηροι στη Γάζα».

«Η Χαμάς είναι μια κακιά τρομοκρατική οργάνωση. Με αυτές τις δολοφονίες, η Χαμάς έχει ακόμα περισσότερο αμερικανικό αίμα στα χέρια της. Καταδικάζω έντονα τη συνεχιζόμενη βαρβαρότητα της Χαμάς, όπως και ολόκληρος ο κόσμος. Από τη σφαγή 1.200 ανθρώπων μέχρι τη σεξουαλική βία, τη σύλληψη ομήρων και αυτές τις δολοφονίες, η εξαχρείωση της Χαμάς είναι εμφανής και τρομακτική», λέει.

