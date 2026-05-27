Σχεδόν 500.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη βρετανική υπηρεσία πληροφοριών.

Τα στοιχεία αποκαλύφθηκαν από τη διευθύντρια της GCHQ, Αν Κιστ-Μπάτλερ, στην πρώτη δημόσια ομιλία της, όπου περιέγραψε τις απειλές που αντιμετωπίζει το Ηνωμένο Βασίλειο και τα μέτρα που θεωρεί αναγκαία για την αντιμετώπισή τους.

Η επικεφαλής της υπηρεσίας προειδοποίησε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε μια «κρίσιμη στιγμή», με τη Ρωσία να «στοχοποιεί αδιάκοπα» κρίσιμες υποδομές σε ολόκληρη τη χώρα.

Παράλληλα, κατηγόρησε το Κρεμλίνο για σειρά κατασκοπευτικών ενεργειών σε βρετανικό έδαφος και, πιο πρόσφατα, για τη διεξαγωγή ενός ακήρυχτου «υβριδικού πολέμου» εναντίον του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων χωρών του ΝΑΤΟ.

Ενώ τόσο το Κίεβο όσο και η Μόσχα δημοσιεύουν συχνά εκτιμήσεις για τις απώλειες της αντίπαλης πλευράς, αποφεύγουν να δώσουν λεπτομέρειες για τις δικές τους.

Ωστόσο, τον Φεβρουάριο, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία έχει χάσει 55.000 στρατιώτες από το 2022.

Το BBC News Russian καταγράφει τις ρωσικές απώλειες σε συνεργασία με το ανεξάρτητο μέσο Mediazona και ομάδα εθελοντών από τον Φεβρουάριο του 2022. Διατηρείται λίστα με ονομαστικά επιβεβαιωμένους νεκρούς μέσω επίσημων αναφορών, εφημερίδων, κοινωνικών δικτύων και νέων μνημείων ή τάφων.

Μέχρι στιγμής, το BBC έχει επιβεβαιώσει τα ονόματα 223.539 στρατιωτών και αξιωματικών που σκοτώθηκαν πολεμώντας στο πλευρό της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το πραγματικό μέγεθος των απωλειών θεωρείται πολύ μεγαλύτερο, ενώ στρατιωτικοί ειδικοί εκτιμούν ότι η ανάλυση νεκροταφείων, πολεμικών μνημείων και αγγελιών θανάτου πιθανόν αντιστοιχεί μόλις στο 45%-65% του συνολικού αριθμού.

Μιλώντας από το Μπλέτσλεϊ Παρκ - το ιστορικό κέντρο αποκρυπτογράφησης του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου - η Κιστ-Μπάτλερ κατηγόρησε τη Ρωσία ότι στοχοποιεί «κρίσιμες υποδομές, δημοκρατικές διαδικασίες, εφοδιαστικές αλυσίδες και την εμπιστοσύνη του κοινού».

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε τις κατηγορίες

Η επικεφαλής της GCHQ προειδοποίησε επίσης ότι Ρωσία και Κίνα επενδύουν σημαντικά στο διάστημα, τόσο για ειρηνικούς όσο και για στρατιωτικούς σκοπούς, με περισσότερα από 10.000 αντικείμενα να έχουν εκτοξευθεί σε τροχιά τα τελευταία τρία χρόνια.

Η GCHQ, όπως είπε, εργάζεται αδιάκοπα για την αποτροπή κυβερνοεπιθέσεων, καθώς και για την αντιμετώπιση «απερίσκεπτων ενεργειών δολιοφθοράς και απόπειρων δολοφονίας».

«Μπροστά σε αυτή την επιθετικότητα και το χάος, η GCHQ συνεργάζεται ακούραστα με υπηρεσίες πληροφοριών και αμυντικούς εταίρους για να περιορίσει και να μειώσει τη ρωσική απειλή», δήλωσε.

Το Κρεμλίνο έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για τη δολοφονία του πρώην πράκτορα της KGB, Αλεξάντερ Λιτβινένκο, ο οποίος πέθανε το 2006 στο Λονδίνο αφού δηλητηριάστηκε με ραδιενεργό πολώνιο στο τσάι του.

Επίσης, θεωρείται υπεύθυνο για την απόπειρα δολοφονίας του πρώην Ρώσου διπλού πράκτορα Σεργκέι Σκριπάλ στο Σάλσμπερι το 2018, όταν νευροτοξικός παράγοντας Novichok τοποθετήθηκε στο πόμολο της εξώπορτάς του.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τη συνεχιζόμενη βρετανική στήριξη προς το Κίεβο, η Μόσχα κατηγορείται πλέον ότι διεξάγει έναν «υβριδικό πόλεμο» εναντίον δυτικών χωρών.

Στην ομιλία της, η Κιστ-Μπάτλερ δήλωσε ακόμη: «Καθώς παραμένουμε σταθεροί στη στήριξή μας προς την Ουκρανία, ο Πούτιν οπισθοχωρεί στο πεδίο της μάχης».

Η ίδια ανέφερε επίσης ότι η Κίνα έχει εξελιχθεί σε υπερδύναμη της επιστήμης και της τεχνολογίας, διαθέτοντας εξελιγμένες δυνατότητες στις υπηρεσίες πληροφοριών, στον κυβερνοχώρο και στον στρατό.

Αναφερόμενη στην ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, προειδοποίησε ότι το χρονικό περιθώριο για το Ηνωμένο Βασίλειο και τους συμμάχους του ώστε να διατηρήσουν το τεχνολογικό τους προβάδισμα στενεύει.

«Το έδαφος κάτω από τα πόδια μας αλλάζει, και αλλάζει γρήγορα», είπε.

Τόνισε ότι η κυβερνοασφάλεια πρέπει να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για όλες τις επιχειρήσεις, προσθέτοντας ότι απαιτείται άμεση δράση όχι μόνο για την προστασία πελατών και επιχειρήσεων, αλλά και για την άμυνα της χώρας και της οικονομίας.

Η ίδια θεωρεί καθοριστική τη συνεργασία με τη βιομηχανία τεχνολογίας, την ακαδημαϊκή κοινότητα και το κοινό για την παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Η GCHQ αφιερώνει μεγάλο μέρος του έργου της στην αντιμετώπιση οργανωμένων εγκληματικών δικτύων που επιτίθενται σε βρετανικές επιχειρήσεις μέσω phishing και ransomware επιθέσεων.

Η Κιστ-Μπάτλερ κάλεσε πολίτες και επιχειρήσεις να ενισχύσουν τα μέτρα κυβερνοασφάλειας, «από τα διοικητικά συμβούλια μέχρι τα σαλόνια των σπιτιών».

Η GCHQ είναι η μεγαλύτερη από τις τρεις βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών, μαζί με τη MI5 και τη MI6. Εδρεύει στο Τσέλτεναμ, σε ένα τεράστιο κυκλικό κτίριο γνωστό ως "The Doughnut", και επικεντρώνεται στην κυβερνοασφάλεια και στις ηλεκτρονικές υποκλοπές πληροφοριών.

Πηγή: skai.gr

