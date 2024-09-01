Το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι οι έξι όμηροι, οι σοροί των οποίων ανασύρθηκαν στη Γάζα, θα ήταν ακόμα ζωντανοί εάν η κυβέρνηση υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου είχε καταλήξει σε συμφωνία με τη Χαμάς για την απελευθέρωσή τους.

«Αν δεν ήταν οι σαμποτέρ, οι δικαιολογίες και οι περιστροφές, οι όμηροι των οποίων τους θανάτους μάθαμε σήμερα το πρωί πιθανότατα θα ήταν ζωντανοί», αναφέρει το φόρουμ σε μια ανάρτηση στο X.

מטה משפחות החטופים מרכין ראש על הירצחם בשבי של אורי דנינו, אלכס לובנוב, אלמוג סרוסי, הירש גולדברג פולין, כרמל גת ועדן ירושלמי ז״ל.



בצער רב אנו שוב מודיעים על הירצחם של 6 חטופים וחטופות. 6 אנשים ונשים שנחטפו בחיים ושרדו את התופת בשבי ונרצחו בדם קר.



במשך 11 חודשים ממשלת ישראל… pic.twitter.com/rvCUnHRCiy — מטה המשפחות להחזרת החטופים והנעדרים (@BringThemHome23) September 1, 2024

«Νετανιάχου: Αρκετά με τις δικαιολογίες. Αρκετά με το πισωγύρισμα. Φτάνει πια η εγκατάλειψη. Ήρθε η ώρα να φέρουμε τους ομήρους μας στο σπίτι – αυτούς που ζουν και τους δολοφονημένους για να ταφούν στη γη τους», γράφει το φόρουμ.

Ο Νετανιάχου ακυρώνει εκδήλωση για την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι ακυρώνει την εμφάνιση του Μπένιαμιν Νετανιάχου στα εγκαίνια του ακαδημαϊκού έτους στο Δημοτικό Σχολείο της Γουατεμάλας στην Ιερουσαλήμ.

Το γραφείο του Νετανιάχου δεν έχει σχολιάσει ακόμη την ανάκτηση των σορών έξι ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας.

