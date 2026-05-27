Σε νέα κλιμάκωση προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ (Donlad Trump), απειλώντας ευθέως το Ομάν μετά τις αναφορές περί συνδιαχείρισης του Στενού του Ορμούζ με την Τεχεράνη.

Ο Τραμπ είπε ότι «το Ομάν θα συμπεριφερθεί όπως όλοι οι υπόλοιποι, διαφορετικά θα πρέπει να το βομβαρδίσουμε», όταν ρωτήθηκε αν θα αποδεχόταν μια συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να μοιραστούν τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ.

PRESIDENT TRUMP: The Strait is going to be open to everybody. It’s international waters. We’ll watch over it, but nobody’s going to control it.



Oman will behave like everybody else or we’ll have to blow them up. They understand that. pic.twitter.com/hCs1tIhZGP — Department of State (@StateDept) May 27, 2026

Μιλώντας κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του την Τετάρτη, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Στενό του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει ανοιχτό για όλους και ότι κανείς δεν μπορεί να το ελέγχει, προσθέτοντας ωστόσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα το επιτηρούν».

Αφού διατύπωσε την απειλή κατά του Ομάν, πρόσθεσε: «Το καταλαβαίνουν αυτό. Όλα θα πάνε καλά».



Πηγή: skai.gr

