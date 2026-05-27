Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέο μέτωπο από Τραμπ: Απειλεί ευθέως το Ομάν για το Ορμούζ - «Ή θα συμμορφωθεί ή θα πρέπει να το βομβαρδίσουμε»

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Στενό του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει ανοιχτό για όλους και ότι κανείς δεν μπορεί να το ελέγχει

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Τραμπ

Σε νέα κλιμάκωση προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ (Donlad Trump), απειλώντας ευθέως το Ομάν μετά τις αναφορές περί συνδιαχείρισης του Στενού του Ορμούζ με την Τεχεράνη.

Ο Τραμπ είπε ότι «το Ομάν θα συμπεριφερθεί όπως όλοι οι υπόλοιποι, διαφορετικά θα πρέπει να το βομβαρδίσουμε», όταν ρωτήθηκε αν θα αποδεχόταν μια συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να μοιραστούν τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ.

Μιλώντας κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του την Τετάρτη, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Στενό του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει ανοιχτό για όλους και ότι κανείς δεν μπορεί να το ελέγχει, προσθέτοντας ωστόσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα το επιτηρούν».

Αφού διατύπωσε την απειλή κατά του Ομάν, πρόσθεσε: «Το καταλαβαίνουν αυτό. Όλα θα πάνε καλά».
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Ομάν Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν Στενά του Ορμούζ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark