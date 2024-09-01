Η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) επιβεβαίωσε τα προγνωστικά που την ήθελαν να εξασφαλίζει μια άνετη νίκη στις κρατιδιακές εκλογές στην Θουριγγία, ενώ βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) στην Σαξονία. Τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού (SPD, Πράσινοι, FDP) καταποντίζονται, ενώ στους κερδισμένους των σημερινών εκλογών συγκαταλέγεται η νεοσύστατη «Συμμαχία Ζάρα Βάγκεκνεχτ» (BSW), η οποία κατακτά την τρίτη θέση και στα δύο κρατίδια, «εξαφανίζοντας» την Αριστερά, το κόμμα από το οποίο προέρχεται.

Στην Θουριγγία, όπου η οργάνωση της AfD θεωρείται επισήμως «εξακριβωμένη ακροδεξιά εξτρεμιστική» δύναμη και ο επικεφαλής της, Μπγερν Χέκε έχει χαρακτηριστεί με δικαστική απόφαση «φασίστας», η AfD, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα που μεταδίδει το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, κερδίζει με 31,2% (+7,8 από τις εκλογές του 2019) και ακολουθεί το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) με 24,5% (+2,8). Την τρίτη θέση εξασφαλίζει η BSW με 15,7%, η οποία ιδρύθηκε μόλις τον περασμένο Ιανουάριο από την πρώην επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Αριστεράς Ζάρα Βάγκενκνεχτ, με θέσεις υπέρ της Ρωσίας και της περιοριστικής πολιτικής για το προσφυγικό. Τα κόμματα του ομοσπονδιακού κυβερνητικού συνασπισμού υφίστανται τις μεγαλύτερες απώλειες, με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) να εξασφαλίζει μόλις 6,8% (-1,4) και τους Πράσινους και τους Φιλελεύθερους (FDP) να μένουν εκτός κοινοβουλίου με 3,8% (-1,4 ) και 1,2% (,-18) αντίστοιχα. Με δεδομένο ότι κανένα κόμμα δεν επιθυμεί την συνεργασία με την AfD, τα βλέμματα στρέφονται τώρα στο ενδεχόμενο συνεργασίας του CDU με το SPD ή την BSW. «Βλέπουμε το αποτέλεσμα ως ευκαιρία αλλαγής διακυβέρνησης υπό το CDU», δήλωσε ο επικεφαλής του CDU στην Θουριγγία Μάριο Φόιγκτ, αναφερόμενος στην επικείμενη αποχώρηση του Μπόντο Ράμελο (Αριστερά) από την πρωθυπουργία και προανήγγειλε διαβουλεύσεις με το SPD, ενώ πρόσθεσε ότι «θα είμαστε ανοιχτοί για συνομιλίες» και με την BSW. Η Ζάρα Βάγκενκνεχτ από την πλευρά της δήλωσε πριν από λίγο στο ARD ότι δεν θα υπάρξει μεν κυβερνητική συνεργασία με την AfD, αλλά «αν το AfD προτείνει κάτι λογικό, για παράδειγμα ότι ένα νοσοκομείο δεν πρέπει να κλείσει, τότε η BSW θα συμφωνήσει με αυτό» και δεν θα το απορρίψει αυτομάτως. Ο επικεφαλής υποψήφιος της AfD Μπγερν Χέκε δήλωσε πάντως ότι το κόμμα του είναι «με διαφορά η μεγαλύτερη δύναμη» στο κρατίδιο και τόνισε ότι «είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε».

Στην Σαξονία το CDU, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, φαίνεται να εξασφαλίζει την πρώτη θέση με 31,6% (-0,5 από το 2019), μπροστά από την AfD, η οποία βρίσκεται στο 30,4% (+2,9). Η BSW κερδίζει και εδώ την τρίτη θέση με 12% και ακολουθούν το SPD με 8,2% (+0,5), οι Πράσινοι με 5,3% (-3,3) και η Αριστερά με 4% (-6,4). Στο κρατίδιο ορίζει το CDU τον πρωθυπουργό από την επανένωση και φαίνεται ότι εκτός απροόπτου θα συνεχιστεί. Ο σημερινός πρωθυπουργός Μίχαελ Κρέτσμερ δήλωσε ότι «έχουμε κάθε λόγο να γιορτάζουμε» και άφησε να εννοηθεί ότι το επιθυμητό είναι να συνεχιστεί η συνεργασία με το SPD, αλλά θα χρειαστεί ένας ακόμη κυβερνητικός εταίρος. Μέχρι σήμερα στην κυβέρνηση συμμετείχαν και οι Πράσινοι, θα πρέπει όμως να εξακριβωθεί ότι το κόμμα εξασφαλίζει οριστικά την είσοδό του στο τοπικό κοινοβούλιο. Επιπλέον, εφόσον τελικά η Αριστερά καταφέρει μέσω των απευθείας εντολών να εισέλθει στο κοινοβούλιο, ενδέχεται τα τρία κόμματα να μην διαθέτουν επαρκή δύναμη για να σχηματίσουν κυβέρνηση.

Τα εκλογικά αποτελέσματα πυροδοτούν αντιδράσεις και σε κεντρικό επίπεδο. Ο αντιπρόεδρος του FDP Βόλφγκανγκ Κουμπίκι δήλωσε ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός «φωτεινός σηματοδότης» έχασε την νομιμοποίησή του, τονίζοντας ότι «όταν ένα τόσο μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος ψηφίζει κατ' αυτόν τον τρόπο, πρέπει να υπάρξουν συνέπειες». Ο εκπρόσωπος του κόμματος για θέματα οικονομίας Φρανκ Σέφλερ έκανε λόγο για «αποτέλεσμα - καταστροφή» για την κυβέρνηση Σολτς, ενώ ο γενικός γραμματέας του SPD Κέβιν Κύνερτ επέρριψε την ευθύνη στους κυβερνητικούς εταίρους του κόμματός του, τους Πράσινους και το FDP. «Θα υπάρξουν συζητήσεις για το μελλοντικό έργο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. «Το θέμα είναι το SPD να μην επιτρέπει να τον ξεγελούν κόμματα τα οποία οι ψηφοφόροι πέταξαν έξω από τα κοινοβούλια συντρίβοντάς τα», υπογράμμισε. Από την πλευρά του CDU, ο γενικός γραμματέας Κάρστεν Λίνεμαν επιτέθηκε στην Ζάρα Βάγκενκνεχτ χαρακτηρίζοντάς την «κομμουνίστρια».

