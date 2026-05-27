Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες για εννέα εργαζόμενους σε χαρτοποιία στην Πολιτεία της Ουάσινγκτον, όπου μια δεξαμενή κατέρρευσε προς τα μέσα, απελευθερώνοντας ένα εξαιρετικά επικίνδυνο χημικό μείγμα γνωστό ως «λευκό υγρό» (“white liquor”) και προκαλώντας τουλάχιστον έναν επιβεβαιωμένο θάνατο.

Οι αρχές δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν πλέον ελπίδες να βρεθούν επιζώντες μετά την κατάρρευση της δεξαμενής την Τρίτη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Nippon Dynawave Packaging Co. στο Λόνγκβιου, που σημαίνει πως ο αριθμός των θυμάτων θα ανέβει στους δέκα. Άλλοι εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών και ένας πυροσβέστης που συμμετείχε στην επιχείρηση.

Πριν ανασυρθούν οι σοροί, τα συνεργεία πρέπει πρώτα να σταθεροποιήσουν τη δεξαμενή, καθώς υπάρχει κίνδυνος νέας κατάρρευσης και διαρροής περισσότερου καυστικού υγρού.

Η κατάρρευση προκάλεσε λύγισμα και μερική καταστροφή της τεράστιας κυκλικής δεξαμενής. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι εργασίες θα πραγματοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας λόγω του υψηλού κινδύνου. Αν και τα αίτια παραμένουν άγνωστα, οι αξιωματούχοι διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την τοπική κοινότητα, μια πόλη περίπου 40.000 κατοίκων στις όχθες του ποταμού Κολούμπια με μακρά ιστορία στη βιομηχανία ξυλείας και χαρτιού.

Πρόκειται για το δεύτερο σοβαρό περιστατικό με χημικές ουσίες στη Δυτική Ακτή μέσα σε λίγες ημέρες, μετά την εκκένωση χιλιάδων κατοίκων στη Νότια Καλιφόρνια λόγω προβλήματος σε δεξαμενή εργοστασίου αεροδιαστημικής εταιρείας.

Η δεξαμενή της χαρτοποιίας περιείχε περίπου 3,4 εκατομμύρια λίτρα υγρού που αποτελείται κυρίως από υδροξείδιο του νατρίου και θειούχο νάτριο. Το λεγόμενο «λευκό υγρό» χρησιμοποιείται, μαζί με θερμότητα, για τη διάσπαση του ξύλου στην παραγωγή kraft χαρτιού, ενός ανθεκτικού υλικού που χρησιμοποιείται σε συσκευασίες, σακούλες αγορών και άλλα προϊόντα.

Το εκτεταμένο εργοστάσιο, που απασχολεί περίπου 1.000 εργαζομένους, παράγει υλικά για χαρτομάντιλα, εκτυπωτικό χαρτί, ποτήρια, πιάτα και χάρτινες συσκευασίες. Βρίσκεται δίπλα στον ποταμό, κοντά σε άλλες επιχειρήσεις ξυλείας, χαρτιού και χημικών.

«Ήταν πάντα πρόθυμος να βοηθήσει»

Οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα του νεκρού ή των αγνοουμένων, όμως ορισμένα άρχισαν να γίνονται γνωστά.

Ο Τοντ Κόρνγουελ δήλωσε ότι ο φίλος του, Γκίλμπερτ Μπερνάλ, ηλεκτρολόγος στο εργοστάσιο, ήταν ο πρώτος επιβεβαιωμένος νεκρός. Οι δύο άνδρες γνωρίζονταν μέσω της εκκλησίας και συμμετείχαν στην ίδια ομάδα μελέτης της Βίβλου.

«Χθες βράδυ αντί να κάνουμε τη μελέτη μας, μιλούσαμε για εκείνον», είπε ο Κόρνγουελ. «Ήταν πάντα πρόθυμος να βοηθήσει όπου υπήρχε ανάγκη.»

Ο Μπράιαν Γουίλικετ, προμηθευτής χημικών για τα εργοστάσια της περιοχής, βρισκόταν στο εργοστάσιο το πρωί της Τρίτης όταν άκουσε συναγερμό από τα μεγάφωνα. Κατάφερε να απομακρυνθεί με ασφάλεια.

«Είναι αδιανόητο», είπε σε αγρυπνία της κοινότητας. «Δεν υπάρχει άνθρωπος εδώ που να μην γνωρίζει κάποιον που εργάζεται σε χαρτοποιία.»

Η κάτοικος του Λόνγκβιου, Κρίσταλ Μόλντενχαουερ, δήλωσε ότι έχει φίλους που εξακολουθούν να αγνοούνται. «Όλοι προσπαθούσαμε όλη μέρα να μάθουμε τι συνέβη», είπε. «Υπάρχουν οικογένειες που έχουν διαλυθεί και ακόμα δεν ξέρουμε γιατί.»

Οι αρχές ζητούν απαντήσεις

Η μητρική εταιρεία Nippon Paper Group εξέφρασε τα «βαθύτερα συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή της στις οικογένειες των θυμάτων».

Ο αρχηγός της Πυροσβεστικής της κομητείας Κάουλιτζ, Σκοτ Γκόλντσταϊν, δήλωσε ότι η δεξαμενή εξακολουθούσε να περιέχει πάνω από 340.000 λίτρα του επικίνδυνου υγρού.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη πώς θα σταθεροποιήσουμε τη δεξαμενή. Πρέπει πρώτα να αφαιρέσουμε το υλικό ή να σταθεροποιήσουμε τη δομή;» ανέφερε.

Από τις πρώτες ώρες μετά την καταστροφή, οι αρχές χαρακτήριζαν την επιχείρηση περισσότερο ως επιχείρηση ανάκτησης σορών παρά διάσωσης. Ορισμένοι από τους τραυματίες υπέστησαν εγκαύματα ή αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής χημικών ουσιών. Μετά τη ρήξη της δεξαμενής, το υγρό κατέληξε σε αποστραγγιστική τάφρο, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Οικολογίας της πολιτείας.

Η γερουσιαστής Πάτι Μάρεϊ δήλωσε: «Ξέρω ότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα για το πώς συνέβη αυτό και θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για απαντήσεις.»

Προηγούμενες καταγγελίες και πρόστιμα

Καταγγελίες για θέματα ασφαλείας είχαν κατατεθεί κατά της Nippon Dynawave τον Μάρτιο και τον Μάιο. Το Τμήμα Εργασίας και Βιομηχανιών της πολιτείας ανέφερε ότι οι καταγγελίες δεν σχετίζονταν με το σημερινό περιστατικό. Μία αφορούσε βαλβίδα άλλης δεξαμενής και όχι αυτής που κατέρρευσε.

Η Nippon Dynawave, θυγατρική της ιαπωνικής Nippon Paper Group, έχει δεχθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 3.400 δολαρίων για τρεις παραβάσεις υγείας και ασφάλειας από το 2021, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του αρμόδιου τμήματος.

Σύμφωνα με μελέτη δικτύου οργανώσεων περιβαλλοντικής δικαιοσύνης που δημοσιεύθηκε στα τέλη του 2023, περισσότεροι από 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις ΗΠΑ από περιστατικά με επικίνδυνες χημικές ουσίες μεταξύ Ιανουαρίου 2021 και Οκτωβρίου 2023.

Πηγή: skai.gr

