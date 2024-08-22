Οι γονείς ενός Αμερικανοϊσραηλινού ομήρου, που κρατείται εδώ και περισσότερο από δύο μήνες από τη Χαμάς, κατέθεσαν χθες, Τετάρτη, τη σπαρακτική μαρτυρία τους ενώπιον του συνεδρίου του Δημοκρατικού Κόμματος στις ΗΠΑ και ζήτησαν να απελευθερωθούν οι τελευταίοι άνθρωποι που κρατούνται και να τελειώσει ο πόλεμος που καταστρέφει τη Γάζα.

Σύνεδροι που επικρίνουν την πολιτική της Ουάσινγκτον στη Μέση Ανατολή διαμαρτυρήθηκαν στη συνέχεια για την απουσία μιας αμερικανοπαλαιστινιακής φωνής στο πρόγραμμα του συνεδρίου του κόμματος.

Κάτω από θερμά χειροκροτήματα και φωνές «ξαναφέρτε τους στο σπίτι», οι γονείς του Χιρς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, ενός 23χρονου Αμερικανοϊσραηλινού, ανέβηκαν στο βήμα του συνεδρίου στο Σικάγο, την πόλη από την οποία προέρχονται.

Η μητέρα του, η Ρέιτσελ Γκόλντμπεργκ, αναλύθηκε σε δάκρυα μιλώντας για την απαγωγή του γιου της στη διάρκεια της αιματηρής επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου που πραγματοποιήθηκε από τη Χαμάς στο έδαφος του Ισραήλ.

«Μεταξύ των ομήρων, υπάρχουν 8 αμερικανοί πολίτες. Και ένας απ' αυτούς είναι ο μοναχογιός μας», είπε, παρουσιάζοντάς τον ως ένα νέο άνθρωπο «γεμάτο χιούμορ και μεγάλη περιέργεια».

«Λατρεύει το ποδόσφαιρο, έχει τρέλα με τη μουσική και τα μουσικά φεστιβάλ και έχει πάθος με τη γεωγραφία», συνέχισε σ' αυτή την παρέμβαση που συγκίνησε συνέδρους μέχρι δακρύων.

Ο σύζυγός της, ο Τζον Πόλιν, έκανε έκκληση για κατάπαυση του πυρός, μιλώντας για την «απελπισία» που επικρατεί στη Λωρίδα της Γάζας, λόγω της ισραηλινής επίθεσης που διεξάγεται ως απάντηση στην επίθεση της Χαμάς.

«Σ' ένα διαγωνισμό του πόνου, δεν υπάρχουν κερδισμένοι», τόνισε.

Οι γονείς του αμερικανοϊσραηλινού ομήρου κατέθεσαν τη μαρτυρία τους σε μια στιγμή που μειώνονται οι ελπίδες για εκεχειρία στη Γάζα και ενώ διαδηλωτές διαμαρτύρονται στο Σικάγο καταγγέλλοντας την αμερικανική υποστήριξη προς το Ισραήλ στον πόλεμο αυτό.

Οι γονείς ενός άλλου ομήρου είχαν πάρει το λόγο τον Ιούλιο στο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στο Μιλγουόκι.

«Δίνουμε την ίδια αξία στους Παλαιστινίους και τους Ισραηλινούς. Μίλησε μια οικογένεια ισραηλινού ομήρου, οφείλαμε επίσης να ακούσουμε έναν παλαιστινιακής καταγωγής αιρετό Αμερικανό», επισήμανε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια σύνεδρος από τη Μινεσότα, η Άσμα Μοχάμεντ, επικεφαλής μιας ομάδας περίπου 30 φιλοπαλαιστίνιων συνέδρων.

Η ίδια πρόσθεσε πως οι εν λόγω σύνεδροι θα πραγματοποιήσουν σήμερα καθιστική διαμαρτυρία για να κάνουν τους οργανωτές του συνεδρίου να αλλάξουν γνώμη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

