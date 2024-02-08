Συνολικά 110 πτώματα γατών βρέθηκαν θαμμένα σε αυλή σπιτιού στη Γαλλία. Συγκεκριμένα, οι 50 γάτες εντοπίστηκαν θαμμένες στον κηπο και άλλες 60 ήταν στοιβαγμένες σε έναν καταψύκτη.

Ωστόσο ακόμη 40 γάτες βρέθηκαν ζωντανές και περιπλανίονταν στην οικία αλλά υπέφεραν από ασθένειες.

Σύμφωνα με το skynews, ένας εξηντάχρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση. Το France 3 Cote d-Azur πρόσθεσε ότι ο άνδρας οδηγήθηκε για ψυχιατρική αξιολόγηση.

Ο άνδρας έμενε σε ένα σπίτι 40 τ.μ. περίπου και είχε και δύο τροχόσπιτα στα οποία στοίβαζε τα υπάρχοντά του.

Η ομάδα προστασίας ζώων ΑΕRA αποκάλεσε την οικία ως «σπίτι του τρόμου» μετά την φρικτή ανακάλυψη στη La Roquette-sur-Siagne, στη νοτιανατολική Γαλλία.

Η AEPA φέρεται να ερευνούσε τον χώρο από τον Δεκέμβριο του 2023, συλλέγοντας πληροφορίες ώσπου αποφάσισε να καλέσει την αστυνομία για να ερευνήσει τους χώρους.

«Ερευνήσαμε, παρατηρήσαμε έντονες οσμές, πολλά νιαουρίσματα, οπότε καλέσαμε την αστυνομία, η οποία έσπεσε στο σημείο», είπε μέλος της ομάδας στο BFM.

Πηγή: skai.gr

