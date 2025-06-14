Σειρήνες ήχησαν σε διάφορες περιοχές του Ισραήλ μετά τον εντοπισμό μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) που εξαπολύθηκαν από το Ιράν, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) ανέφεραν ότι κατέρριψαν αρκετά ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κοντά στη Νεκρά Θάλασσα.

Νωρίτερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι εξαπολύθηκε νέα ομοβροντία πυραύλων προς την κατεύθυνση του Ισραήλ.

Αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στην Τεχεράνη

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι η πολεμική αεροπορία συνέχιζε να επιτίθεται σε στόχους στην ιρανική πρωτεύουσα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον στρατό, δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησαν ένα κύμα αεροπορικών επιδρομών στην περιοχή της Τεχεράνης, κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι πολλοί στόχοι που επλήγησαν περιλάμβαναν ιρανικές υποδομές αεράμυνας, σύμφωνα με τις IDF.

«Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας πέταξαν πάνω από τον ουρανό της Τεχεράνης, σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.500 χιλιομέτρων από το Ισραήλ, και επιτέθηκαν σε αμυντικά συστήματα στην περιοχή της Τεχεράνης», δήλωσε ο αρχηγός της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, Τομέρ Μπαρ.

«Επιλέξαμε να δράσουμε απέναντι σε μια υπαρξιακή απειλή για την ασφάλεια των πολιτών μας, με επαγγελματισμό, αποφασιστικότητα και ακρίβεια», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

