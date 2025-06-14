Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίς το πρωί του Σαββάτου, πως ενεργοποίησε σειρήνες της αεράμυνας σε διάφορους τομείς της χώρας εξαιτίας της εκτόξευσης νέου κύματος πυραύλων από το Ιράν εναντίον της ισραηλινής επικράτειας κι ότι η αντιαεροπορική άμυνα επιχειρεί για την αναχαίτισή τους.

«Ένα επιπλέον μπαράζ πυραύλων εκτοξεύτηκε προς το Κράτος του Ισραήλ», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.

«Ήχησαν σειρήνες σε διάφορες περιοχές του Ισραήλ μετά τον εντοπισμό ιρανικών πυραύλων κατευθυνόμενων προς το Ισραήλ», ανέφερε ο στρατός μέσω Telegram.

Όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα, εκρήξεις ακούστηκαν πάνω από την Ιερουσαλήμ.

Περίπου δέκα λεπτά αργότερα πάντως, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως ο πληθυσμός μπορεί να βγει από τα καταφύγια, υπό τον όρο πως θα παραμείνει «κοντά» σε αυτά.

Δύο νεκροί και 21 τραυματίες στο τελευταίο κύμα πυραυλικών επιθέσεων του Ιράν

Δύο άτομα σκοτώθηκαν και 21 τραυματίστηκαν στο τελευταίο κύμα πυραυλικών επιθέσεων στο κεντρικό Ισραήλ, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της υπηρεσίας διάσωσης Magen David Adom (MDA), την οποία επικαλέστηκαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τρεις από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, δήλωσε εκπρόσωπος της Υπηρεσίας.

Η υπηρεσία είχε δώσει νωρίτερα έναν πρώτο απολογισμό μετά την τελευταία πυραυλική επίθεση του Ιράν, με ανάρτησή της στο X κάνοντας λόγο για «10 θύματα που υπέστησαν ελαφρά έως μέτρια τραύματα».

«Μετά τις σειρήνες κόκκινου συναγερμού που ακούστηκαν τα τελευταία λεπτά, οι τεχνικοί έκτακτης ιατρικής βοήθειας και οι παραϊατρικοί της MDA στάλθηκαν στον τόπο των επιθέσεων», ανέφερε η υπηρεσία.

Όπως μεταδίδει η jpost, οι υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης επιβεβαίωσαν ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, αφού οι σοροί τους εντοπίστηκαν κάτω από τα ερείπια ενός σπιτιού που χτυπήθηκε από ιρανικό βλήμα στο κέντρο του Ισραήλ. 14 οχήματα διάσωσης έχουν αποσταλεί στο σημείο.

Υπάρχουν αναφορές ότι ένα βρέφος δύο μηνών μπορεί να έχει παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Ακούγονταν ο ήχος πολλαπλών αναχαιτίσεων, καθώς και μεγαλύτερες εκρήξεις»

Σύμφωνα με ανταποκριτή του BBC στο Ισραήλ, «λίγο πριν την αυγή, οι σειρήνες ήχησαν ξανά, αναγκάζοντας εκατομμύρια ανθρώπους στο Ισραήλ να αναζητήσουν καταφύγιο, καθώς ένα ακόμη μπαράζ πυραύλων εκτοξεύτηκε εναντίον της χώρας από το Ιράν.

Ακούγονταν ο ήχος πολλαπλών αναχαιτίσεων, καθώς και μεγαλύτερες εκρήξεις που υποδήλωναν άμεσο χτύπημα.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτήθηκαν εικόνες από έναν κατοικημένο δρόμο στο κεντρικό Ισραήλ που έχει καταστραφεί από πυραυλική επίθεση.

Συντρίμμια είναι σκορπισμένα στον δρόμο, γύρω από τσαλακωμένα αυτοκίνητα κοντά σε κάτι που μοιάζει με μερικώς κατεστραμμένο σπίτι. Οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για θύματα.

Οι αρχές εδώ δεν μας επιτρέπουν να κοινοποιήσουμε την ακριβή τοποθεσία των πυραυλικών επιθέσεων, φοβούμενες ότι αυτό θα παράσχει χρήσιμες πληροφορίες στον ιρανικό στρατό».

«Άνοιξαν οι πύλες της Κολάσεως»

Ένα ακόμη κύμα επιθέσεων μετά τα τρία κύματα εκατοντάδων βαλλιστικών πυραύλων εξαπέλυσε η Τεχεράνη, κάνοντας πράξη τη δέσμευση του νέου αρχηγού των Φρουρών της Επανάστασης, Μοχάμαντ Πακπούρ, ότι θα «ανοίξουν οι πύλες της Κολάσεως».

Λίγο μετά τη 01:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), περίπου είκοσι λεπτά αφού ανακοινώθηκε νέα εκτόξευση ιρανικών πυραύλων εναντίον του Ισραήλ, ο Ισραηλινός στρατός δημοσιοποίησε οδηγία για τη μείωση του επιπέδου συναγερμού σε εθνική κλίμακα, επιτρέποντας στους πολίτες να βγουν από τα καταφύγια, με όρο ότι θα παραμείνουν «κοντά» τους.

Η νέα πυραυλική επίθεση του Ιράν ήρθε μετά από μερικές μόνο ώρες από την προηγούμενη σφοδρή επίθεση και αναστάτωσε περιοχές σε ολόκληρο το Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.