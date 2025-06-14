Ιράν: «Άσκοπες» οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τα πυρηνικά μετά την επίθεση του Ισραήλ

Το Ιράν δήλωσε την Παρασκευή ότι ο διάλογος με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης είναι «άνευ νοήματος» μετά τη μεγαλύτερη στρατιωτική επίθεση που πραγματοποίησε ποτέ το Ισραήλ εναντίον του μακροχρόνιου εχθρού του, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι υποστηρίζει την επίθεση.

«Η άλλη πλευρά (οι ΗΠΑ) ενήργησε με τρόπο που καθιστά τον διάλογο άνευ νοήματος. Δεν μπορείς να ισχυρίζεσαι ότι διαπραγματεύεσαι και ταυτόχρονα να μοιράζεσαι τη «δουλειά» επιτρέποντας στο σιωνιστικό καθεστώς (Ισραήλ) να στοχοποιεί το έδαφος του Ιράν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, μεταδίδει το jpost, επικαλούμενο δημοσίευμα του ημιεπίσημου πρακτορείου ειδήσεων Tasnim.

Συνέχισε λέγοντας ότι το Ισραήλ «κατάφερε να επηρεάσει» τη διπλωματική διαδικασία και ότι η ισραηλινή επίθεση δεν θα είχε συμβεί χωρίς την άδεια της Ουάσινγκτον.

Συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τα πυρηνικά

Το Ιράν κατηγόρησε νωρίτερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τις ΗΠΑ ότι είναι συνένοχες στις επιθέσεις του Ισραήλ, αλλά η Ουάσινγκτον αρνήθηκε τον ισχυρισμό και είπε στην Τεχεράνη ότι θα ήταν «σοφό» να διαπραγματευτεί για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Ο έκτος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την Κυριακή στο Μουσκάτ, αλλά δεν είναι πλέον σαφές εάν θα πραγματοποιηθεί μετά τις ισραηλινές επιδρομές.

Πηγή: skai.gr

