Η ιρανική αεράμυνα ενεργοποιήθηκε στην περιοχή όπου ζει ο Χαμενεΐ

Ιρανικές πυροβολαρχίες αεράμυνας βάλλουν συνεχώς στη συνοικία Παστούρ της Τεχεράνης, όπου ζει ο ανώτατος ηγέτης της χώρας Αγιατολάχ Χαμενεΐ και όπου βρίσκονται τα προεδρικά κτίσματα, σύμφωνα με πληροφορίες των New York Times αργά το βράδυ της Παρασκευής, επικαλούμενοι κατοίκους της περιοχής.

Ο στρατός του Ισραήλ λέει πως έπληξε δυο αεροπορικές βάσεις στο δυτικό Ιράν

Εν τω μεταξύ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή το βράδυ ότι έπληξαν δυο βάσεις της πολεμικής αεροπορίας στο δυτικό Ιράν, διαβεβαιώνοντας πως η εγκατάστασή της στην Ταμπρίζ (βορειοδυτικά) «καταστράφηκε» μετά τις επιδρομές ισραηλινών αεροσκαφών.

«Νωρίτερα σήμερα (σ.σ. χθες Παρασκευή), οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές βάσεις που ανήκουν στην ιρανική (πολεμική) αεροπορία (στην) Χαμαντάν και (στην) Ταμπρίζ», σύμφωνα με το ανακοινωθέν τους, κατά το οποίο «η βάση (της) Ταμπρίζ καταστράφηκε».

«Ψευδής η είδηση» πως καταρρίφθηκαν δυο μαχητικά του Ισραήλ στο Ιράν

«Ψευδή είδηση» χαρακτήρισε ισραηλινός αξιωματούχος, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί καθώς πρόκειται για επιχειρησιακές λεπτομέρειες, τηλεγράφημα του επίσημου ιρανικού πρακτορείου ειδήσεων IRNA σύμφωνα με το οποίο καταρρίφθηκαν δυο μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ στους αιθέρες του Ιράν.

«Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν περί κατάρριψης δυο ισραηλινών μαχητικών αεροσκαφών είναι (...) ψευδής είδηση», είπε η πηγή αυτή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Τουλάχιστον δυο ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη καταρρίφθηκαν στον ιρανικό εναέριο χώρο», μετέδωσε νωρίτερα το IRNA, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.