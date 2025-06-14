Λογαριασμός
NYT: Η κυβέρνηση Τραμπ διέταξε να σταματήσουν οι έφοδοι των υπηρεσιών μετανάστευσης σε αγροκτήματα, ξενοδοχεία και εστιατόρια

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Πέμπτη ότι θα εξέδιδε σύντομα οδηγία για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστολής του στη μετανάστευση

Trump

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε οδηγία στους αξιωματούχους της υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνείων ICE να σταματήσουν σε μεγάλο βαθμό τις εφόδους και τις συλλήψεις στην αγροτοβιομηχανία, τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια, ανέφεραν χθες, Παρασκευή, οι New York Times.

Η αμερικανική εφημερίδα επικαλέστηκε για το δημοσίευμά της εσωτερικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους που ήταν ενήμεροι για την οδηγία.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι θα εξέδιδε σύντομα οδηγία για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστολής του στη μετανάστευση στην αγροτική και την ξενοδοχειακή βιομηχανία της χώρας, οι οποίες στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στην εργασία μεταναστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ντόναλντ Τραμπ μετανάστευση
