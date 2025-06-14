Χθες Παρασκευή, πεζοναύτες των ΗΠΑ που αναπτύχθηκαν στο Λος Άντζελες προσήγαγαν προσωρινά έναν πολίτη, σύμφωνα με επιβεβαίωση του αμερικανικού στρατού — πρόκειται για την πρώτη γνωστή περίπτωση κράτησης από ενεργά στρατεύματα που αναπτύχθηκαν στην πόλη από την κυβέρνηση Τραμπ.

Οι πεζοναύτες ανέλαβαν τον έλεγχο του ομοσπονδιακού κτηρίου Wilshire την ίδια ημέρα, σε μια σπάνια χρήση στρατιωτικών δυνάμεων εντός της χώρας, μετά από ημέρες διαδηλώσεων για τις επιδρομές σε μετανάστες.

Φωτογραφίες του Reuters απεικονίζουν πεζοναύτες να συλλαμβάνουν έναν πολίτη, να του δένουν τα χέρια με πλαστικές χειροπέδες (zip ties) και στη συνέχεια να τον παραδίδουν σε υπαλλήλους του Τμήματος Εσωτερικής Ασφάλειας.

Όταν ρωτήθηκε το περιστατικό, εκπρόσωπος του στρατηγείου στρατιωτικών επιχειρήσεων (Northern Command) απάντησε ότι οι ενεργοί στρατιώτες «μπορεί προσωρινά να συλλάβουν ένα άτομο υπό συγκεκριμένες συνθήκες».

«Οποιαδήποτε προσωρινή κράτηση έρχεται σε άμεσο τέλος μόλις το άτομο μπορεί να μεταφερθεί με ασφάλεια στην αρμοδιότητα των κατάλληλων πολιτικών αρχών», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Περίπου 200 πεζοναύτες έφτασαν στο Λος Άντζελες το πρωί της Παρασκευής. Η ανάπτυξή τους ακολούθησε την ασυνήθιστη απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αναπτύξει αποσπάσματα της Εθνικής Φρουράς στην περιοχή, παρά τις αντιρρήσεις του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ. Σύμφωνα με τον Αντιστράτηγο Scott Sherman, που ηγείται της αποστολής, οι πεζοναύτες ανέλαβαν την προστασία του ομοσπονδιακού κτηρίου.

Οι δρόμοι είχαν παραμείνει σχετικά ήσυχοι τη νύχτα και το πρωί της Παρασκευής, κατά τη διάρκεια της έβδομης ημέρας διαδηλώσεων σε διάφορα σημεία της πόλης, καθώς και της τρίτης νύχτας επιβολής περιοριστικού μετακινήσεων σε τμήμα του κέντρου.

Ο πολίτης που συνελήφθη απελευθερώθηκε και μίλησε σε ρεπόρτερ, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως Μάρκος Λέο (27), βετεράνο του αμερικανικού στρατού. Είπε ότι κατευθυνόταν στο Υπουργείο Υποθέσεων Βετεράνων όταν πέρασε μέσα από απαγορευμένη ζώνη και του ζήτησαν να σταματήσει.

Ο Λέο, ο οποίος απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα μέσω της στρατιωτικής του θητείας, δήλωσε ότι αντιμετωπίστηκε «πολύ δίκαια». «Απλώς κάνουν τη δουλειά τους», είπε, ενώ σημείωσε ότι έχει αγκολική και πορτογαλική καταγωγή.

Τις τελευταίες ημέρες, έχουν διεξαχθεί σποραδικές διαδηλώσεις σε πόλεις όπως Νέα Υόρκη, Σικάγο, Σιάτλ και Όστιν, διαμαρτυρόμενες για την επίθεση Τραμπ σε όσους βρίσκονται παράνομα στις ΗΠΑ και βλέποντας το εγχείρημα ως αιχμή στο στρατηγικό σχέδιό του για μαζικές απελάσεις.

Αναμένεται εκατομμύρια πολίτες να συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις του Σαββάτου σε περίπου 2.000 πόλεις υπό το σύνθημα «No Kings», σε ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια σε πρωτοβουλίες που κρίνουν αυταρχικές.

Οι μαζικές κινητοποιήσεις συμπίπτουν με την προγραμματισμένη στρατιωτική παρέλαση στην Ουάσιγκτον για τον εορτασμό των 250 χρόνων του αμερικανικού στρατού και ταυτόχρονα τα 79α γενέθλια του προέδρου. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για επίδειξη εξουσίας με αυταρχικά στοιχεία.

Οι διαδηλωτές του κινήματος «No Kings» έχουν αποφύγει να διοργανώσουν κινητοποίηση στην Ουάσιγκτον, ώστε να μην επισκιάσουν τα στρατιωτικά οχήματα, τα άρματα, τα στρατεύματα και τα αεροσκάφη που θα εκτεθούν.

«Η σημαία δεν ανήκει στον Τραμπ. Ανήκει σε εμάς», αναφέρει σε δήλωσή του το κίνημα.

Η παρέλαση θα κορυφωθεί το Σάββατο το βράδυ με 6.600 στρατιώτες, δεκάδες άρματα και ζωντανή σύνδεση με αστροναύτη που θα βρεθεί στο διάστημα. Εμπνευσμένη από την παρέλαση της 14ης Ιουλίου στη Γαλλία το 2017, φέρνει στην επικαιρότητα αναλογίες με καθεστώτα τύπου Ρωσίας, Β. Κορέας και Κίνας. Το κόστος του event αναμένεται να φτάσει τα 45 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με εκτιμήσεις.

Παράλληλα, μέλη της Εθνικής Φρουράς και οι οικογένειές τους έχουν εκφράσει ανησυχία πως η συμμετοχή τους σε αυτήν την αποστολή τους φέρνει σε πολιτικά φορτισμένο πεδίο.

«Το συναίσθημα είναι πως δεν είμαστε εμείς αυτοί που υπογράψαμε για να αναπτυχθούν στρατιωτικές δυνάμεις απέναντι στις δικές μας κοινότητες», σημείωσε η Sarah Streyder της Secure Families Initiative, εκπροσωπώντας στρατιωτικές οικογένειες. «Φοβούνται όχι μόνο για τους δικούς τους, αλλά και για το πώς χρησιμοποιείται η υπηρεσία τους».

Ο Chris Purdy από το Chamberlain Network σχολίασε: «Το ηθικό δεν είναι καλό, ακούω αυτό επανειλημμένα», επικαλούμενος στρατιώτες της Ε.Φ. που τον πλησίασαν.

Παρά τις νομικές και πολιτικές αναταράξεις, συνεχίζονται επί συλλήψεων, αν και οι πρώτεσ διαδηλωτές ληστείες έχουν μειωθεί. Ο Jose Manuel Mojica, 30χρονος πατέρας τεσσάρων παιδιών, κατηγορήθηκε ότι επιτέθηκε σε ομοσπονδιακό αξιωματούχο κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στο Paramount της Νότιας κομητείας του Λος Άντζελες.

Την Πέμπτη, ο Αλεχ Παντίγια, δημοκρατικός γερουσιαστής της Καλιφόρνια, απομακρύνθηκε βίαια και χειροπεδών από την αίθουσα συνέντευξης τύπου της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Kristi Noem στο Λος Άντζελες, ενώ προσπαθούσε να θέσει ερώτηση.

Βίντεο από το περιστατικό, που έγινε viral, δείχνει τον Παντίγια να απομακρύνεται από υπηρεσίες του Secret Service και του FBI. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι εάν αντιμετωπίζεται έτσι εκείνος, τι περιμένουν οι απλοί πολίτες όταν συλλαμβάνονται αυθαίρετα από την ICE.

Η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων του Κογκρέσου επέκρινε τον Παντίγια, αν και κάποιοι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές καταδίκασαν τον τρόπο αντιμετώπισής του, ενώ οι Δημοκρατικοί επαίνεσαν τη στάση του και καταδίκασαν την ενέργεια.

Πηγή: skai.gr

