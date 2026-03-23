Σκληρή επίθεση στον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ για την αντίθεσή του στον πόλεμο στο Ιράν εξαπέλυσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, παραθέτοντας σχετικό βίντεο.

🇪🇸 Pedro Sánchez - Iran’s mullah regime is thanking you by putting your words on the missiles it fires at civilians in Israel and the Arab world.



How does it feel knowing your face & words are on these missiles?



Keep in mind that Europe - including Spain - is within range of… pic.twitter.com/emDyJPokkh March 23, 2026



«’’Φυσικά, αυτός ο πόλεμος δεν είναι μόνο παράνομος, αλλά και απάνθρωπος’’. Ευχαριστούμε πρωθυπουργέ» φέρεται να δείχνει ένα ιρανικό βίντεο, με Ιρανό να κολλάει σχετικό αυτοκόλλητο σε πύραυλο.



«Πέδρο Σάντσεθ - Το καθεστώς των μουλάδων του Ιράν σε ευχαριστεί βάζοντας τα λόγια σου στους πυραύλους που εκτοξεύει εναντίον αμάχων στο Ισραήλ και τον αραβικό κόσμο.



Πώς νιώθεις γνωρίζοντας ότι το πρόσωπό σας και τα λόγια σου βρίσκονται σε αυτούς τους πυραύλους;



Λάβε υπόψη ότι η Ευρώπη - συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας - βρίσκεται εντός της εμβέλειας αυτών των πυραύλων» τονίζει η Ιερουσαλήμ.

Πηγή: skai.gr

