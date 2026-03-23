Επίθεση του Ισραήλ στον Σάντσεθ: Οι Ιρανοί βάζουν τα λόγια σου σε πυραύλους που σκοτώνουν – Βίντεο

Ιράν

Σκληρή επίθεση στον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ για την αντίθεσή του στον πόλεμο στο Ιράν εξαπέλυσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, παραθέτοντας σχετικό βίντεο. 


«’’Φυσικά, αυτός ο πόλεμος δεν είναι μόνο παράνομος, αλλά και απάνθρωπος’’. Ευχαριστούμε πρωθυπουργέ» φέρεται να δείχνει ένα ιρανικό βίντεο, με Ιρανό να κολλάει σχετικό αυτοκόλλητο σε πύραυλο. 

«Πέδρο Σάντσεθ - Το καθεστώς των μουλάδων του Ιράν σε ευχαριστεί βάζοντας τα λόγια σου στους πυραύλους που εκτοξεύει εναντίον αμάχων στο Ισραήλ και τον αραβικό κόσμο.

Πώς νιώθεις γνωρίζοντας ότι το πρόσωπό σας και τα λόγια σου βρίσκονται σε αυτούς τους πυραύλους;

Λάβε υπόψη ότι η Ευρώπη - συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας - βρίσκεται εντός της εμβέλειας αυτών των πυραύλων» τονίζει η Ιερουσαλήμ.

