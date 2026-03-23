Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι «τραυματισμένος, απομονωμένος και δεν απαντά σε μηνύματα που του μεταφέρονται», δηλώνουν Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας στην εφημερίδα The Washington Post.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και ορισμένοι κληρικοί έχουν ενισχύσει τον έλεγχό τους στο Ιράν, ενώ η σύρραξη συνεχίζεται.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε το Σάββατο ότι η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ, η Μοσάντ του Ισραήλ και άλλες υπηρεσίες πληροφοριών προσπαθούν να εντοπίσουν ίχνη του Χαμενεΐ, καθώς παραμένει αόρατος από τότε που ανακηρύχθηκε νέος ανώτατος ηγέτης μετά τη δολοφονία του πατέρα του.

Διαβάστε ΕΔΩ για όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Η CIA, η Μοσάντ και άλλες μυστικές υπηρεσίες παρακολουθούσαν κατά τη διάρκεια του Νορούζ (περσικό νέο έτος) την Παρασκευή για να δουν αν ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, θα ακολουθούσε την παράδοση του πατέρα του και θα εκφωνούσε πρωτοχρονιάτικο διάγγελμα.



Όταν πέρασαν οι γιορτές με μόνο ένα γραπτό μήνυμα από τον Μοτζτάμπα, το μυστήριο γύρω από τη φυσική του κατάσταση, την τύχη του και τον ρόλο του στην πολεμική προσπάθεια του Ιράν βάθυνε, αναφέρει το Axios.



Η απουσία του -ειδικά κατά τη διάρκεια του Νορούζ (περσική πρωτοχρονιά), οπότε οι ηγέτες παραδοσιακά εκφωνούν ομιλία- έχει εγείρει ανησυχίες σχετικά με το ποιος είναι πραγματικά υπεύθυνος.

Η ενίσχυση του ελέγχου από τους Φρουρούς και τους ακραίους κληρικούς εξηγεί γιατί το Ιράν υιοθετεί αυτή την επιθετική ρητορική για το Στενό του Ορμούζ και τις νάρκες. Χωρίς την παρουσία ενός έμπειρου ηγέτη όπως ο Αλί Χαμενεΐ ο στρατός παίρνει τις αποφάσεις.

Το Ιράν απειλεί με ναρκοθέτηση τον Περσικό Κόλπο εάν οι ακτές ή τα νησιά του δεχθούν επίθεση

Στο μεταξύ, το Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας του Ιράν ανακοίνωσε ότι ο μόνος τρόπος διέλευσης από το Στενό του Ορμούζ για τα μη εμπόλεμα κράτη είναι μέσω του συντονισμού με το Ιράν.



Tο Συμβούλιο διαμηνύει ότι το Ιράν παραμένει δεσμευμένο στην «αμοιβαία ανταπόδοση» αλλά και σε μια «άμεση και καταστροφική απάντηση» σε περίπτωση επίθεσης σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και ενεργειακές υποδομές.



Δηλώνει ότι μια επίθεση στις ακτές ή στα νησιά του Ιράν θα οδηγήσει στη διακοπή των διαδρομών του κόλπου και των γραμμών επικοινωνίας, καθώς και στην πόντιση θαλάσσιων ναρκών, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής των ιρανικών ακτών.

