«Σιγή» Πούτιν για την επιστολή Ζελένσκι στο βήμα της Αγίας Πετρούπολης

Καμία αναφορά στην επιστολή του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεν έκανε ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την ομιλία του στο Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, επιλέγοντας να εστιάσει στις οικονομικές επιδόσεις της Ρωσίας και στην κριτική του προς τη Δύση.

Παρά τις προσδοκίες ότι θα προχωρούσε έστω και σε μια έμμεση αναφορά στην επιστολή που δημοσιοποίησε την Πέμπτη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καλώντας τον σε απευθείας συνάντηση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν απέφυγε κάθε σχετική αναφορά. Στην ομιλία του στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης επικεντρώθηκε στην οικονομία και τις διεθνείς εξελίξεις, εξαπολύοντας παράλληλα σφοδρή κριτική κατά της Ευρώπης, βασικού συμμάχου του Κιέβου.



Ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε τις «ευρωπαϊκές ελίτ» ότι δημιουργούν χάος και επιδιώκουν να «βυθίσουν όλο και περισσότερες χώρες σε αυτό το χάος».

Συνεχίζοντας την κριτική του, υποστήριξε ότι «η επιθετική πολιτική της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας είναι κοντόφθαλμη και όχι μόνο οδηγεί σε περαιτέρω απώλεια της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια οικονομία, αλλά υπονομεύει και την παγκόσμια ασφάλεια».

«Βλέπουμε τις αναταράξεις που υφίστανται οι ενεργειακές αγορές, τον τρόπο με τον οποίο προκαλείται ένταση σε ορισμένες περιοχές, κυρίως αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, καθώς και την κοντόφθαλμη πολιτική της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας», δήλωσε ο Πούτιν.

«Η πολιτική αυτή συνοδεύεται από επιθετική ρητορική, οδηγεί σε περαιτέρω απώλεια των θέσεων της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία και, επιπλέον, υπονομεύει την περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε ότι η «κλοπή» των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων έχει πλήξει την αξιοπιστία του δολαρίου και του ευρώ.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε, επίσης, ότι η συμβολή των χωρών της G7 στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη είναι μικρότερη από εκείνη των χωρών των BRICS.

«Αν εξετάσουμε τη δυναμική της αύξησης του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά την τελευταία πενταετία, οι χώρες των BRICS αντιπροσωπεύουν το 49% της παγκόσμιας ανάπτυξης, ενώ η συμβολή της G7 ανέρχεται στο 18%», δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.

Περίπου το 65% των εξαγωγικών συναλλαγών της Ρωσίας πραγματοποιείται πλέον σε ρούβλια, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, ενώ προειδοποίησε επίσης ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας ενδέχεται να αυξηθεί κατά τη διάρκεια του έτους.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι ο πληθωρισμός στη Ρωσία έχει υποχωρήσει αισθητά και εκτιμάται ότι θα κινηθεί κοντά στο 5,2% το 2025.

Ο ίδιος κατηγόρησε την Παρασκευή τις δυτικές χώρες για αθέμιτο ανταγωνισμό, υποστηρίζοντας ότι «έχουν πάντα μια δικαιολογία» για να επιβάλλουν μέτρα που περιορίζουν την ικανότητα άλλων χωρών να ανταγωνίζονται.

Ως παραδείγματα τέτοιων «δικαιολογιών» ανέφερε τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, καθώς και τη διαχείριση ζητημάτων που αφορούν τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα.

«Μπορεί κανείς να βρει αφορμή για οτιδήποτε, όμως η βασική αιτία είναι ο αθέμιτος ανταγωνισμός», δήλωσε ο Πούτιν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.