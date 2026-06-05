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Μεγάλη επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό 14χρονης που αγνοείται

Εκτιμάται ότι κινείται στην παραλία της Θεσσαλονίκης και γι’ αυτόν τον λόγο στην επιχείρηση συνδράμει διασωστικό σκάφος, για να προχωρήσει παράκτια έρευνα

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Περιπολικό

Επιχείρηση ευρείας κλίμακας για τον εντοπισμό αγνοούμενου παιδιού βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, μετά από αίτημα του «Χαμόγελο του Παιδιού» η Ομάδα Διάσωσης συνδράμει αυτή τη στιγμή σε επιχείρηση έρευνας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για αγνοούμενη 14χρονη.

Σύμφωνα με το ThessPost.gr εκτιμάται ότι κινείται στην παραλία της Θεσσαλονίκης και γι’ αυτόν τον λόγο στην επιχείρηση συνδράμει διασωστικό σκάφος, ώστε να προχωρήσει παράκτια έρευνα στον Θερμαϊκό κόλπο. Στις έρευνες συνδράμουν και δύο πεζοπόρα τμήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται ότι το παιδί το έσκασε από το σπίτι, με κανένα σενάριο να μην αποκλείεται – τουλάχιστον για την ώρα.

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TAGS: Θεσσαλονίκη
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