Η Morgan Stanley προβλέπει ότι τα έσοδα της SpaceX θα φτάσουν τα $3,4 τρισ. το 2040

Προκειμένου να δικαιολογηθεί η αποτίμηση των 1,77 τρισ. δολαρίων που επιδιώκει η SpaceXhttps://www.skai.gr/tags/spacex στην IPO της, οι τραπεζίτες συμβουλεύουν τους επενδυτές να δουν την εταιρεία με προοπτική μέλλοντος.

Τα έσοδα της SpaceX θα μπορούσαν να φτάσουν τα 3,4 τρισ. δολάρια έως το 2040, σύμφωνα με ανάλυση της Morgan Stanley που κοινοποιήθηκε την Πέμπτη σε κορυφαίους επενδυτές, όπως δήλωσαν στη Wall Streej Journal πηγές με γνώση του θέματος.

Η Morgan Stanley ενημέρωσε τους επενδυτές ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA) της εταιρείας κατασκευής πυραύλων το 2040 θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 2,7 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Σημειώνεται ότι η SpaceX κατέγραψε έσοδα 18,7 δισ. δολαρίων το 2025 και ζημίες 4,9 δισ. δολαρίων. Στόχος της είναι να αντλήσει περίπου 75 δισ. δολάρια την επόμενη εβδομάδα, σε μια κίνηση που θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) που έχει γίνει ποτέ.

Αναλυτές της Goldman Sachs και της Morgan Stanley εκτιμούν ότι τα έσοδα της SpaceX θα μπορούσαν να προσεγγίσουν τα 160 δισ. δολάρια το 2028, σύμφωνα με πηγές της WSJ.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι τα έσοδα της SpaceX θα ξεπεράσουν τα 470 δισ. δολάρια το 2030, ενώ η Morgan Stanley προβλέπει ότι θα φτάσουν περίπου τα 330 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η Goldman Sachs και η Morgan Stanley εκτιμούν ότι η SpaceX θα καταγράψει EBITDA ύψους περίπου 110 δισ. δολαρίων το 2028, ενώ για το 2030 προβλέπουν 352 δισ. και 230 δισ. δολάρια αντίστοιχα.

Πηγή: skai.gr

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