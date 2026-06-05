Θεσσαλονίκη: Νεαρός οδηγός έτρεχε με 173 χλμ. την ώρα

Νεαρό οδηγό συνέλαβε το απόγευμα της Πέμπτης η Τροχαία ο οποίος είχε μετατρέψει την εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Έδεσσας σε αγωνιστική πίστα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένας 19χρονος που … έσπασε τα κοντέρ, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 90χλμ/ώρα, οδηγήθηκε στην εισαγγελέα που άσκησε δίωξη εναντίον του και τον παρέπεμψε να δικαστεί στο αυτόφωρο.

Ο νεαρός καταδικάστηκε σε δύο μήνες φυλάκιση με 3ετή αναστολή, η ενώ η τροχαία του έκοψε πρόστιμο 790 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

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