Έλενα Τοπαλίδου: Η έξοδος της ηθοποιού από την Ευελπίδων - Αναβλήθηκε η δίκη

Για την προσεχή Δευτέρα, 8 Ιουνίου, αναβλήθηκε η δίκη της Έλενας Τοπαλίδου στο Αυτόφωρο, η οποία συνελήφθη με την κατηγορία της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η ηθοποιός βγήκε με περιπολικό από την Ευελπίδων και αφέθηκε ελεύθερη.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

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