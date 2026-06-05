Έλενα Τοπαλίδου: Η έξοδος της ηθοποιού από την Ευελπίδων - Αναβλήθηκε η δίκη

Για την προσεχή Δευτέρα, 8 Ιουνίου, αναβλήθηκε η δίκη της Έλενας Τοπαλίδου στο Αυτόφωρο, η οποία συνελήφθη με την κατηγορία της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.
Η ηθοποιός βγήκε με περιπολικό από την Ευελπίδων και αφέθηκε ελεύθερη.
Δείτε το βίντεο:
Πηγή: skai.gr
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