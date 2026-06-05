Το ρήγμα των αλκυονίδων είναι ένα σύμπλεγμα τεσσάρων νησιών στον κορινθιακό κόλπο που βρίσκονται μόλις 70 χιλιόμετρα από την Αττική. Ένα ρήγμα που θεωρείται επικίνδυνο και είναι αυτό που έφερε χάος τον Φεβρουάριο του 1981 όχι μόνο στην Κόρινθο, αλλά και στην Αττική, τη Βοιωτία, τη Φωκίδα και την Εύβοια...

Δύο μεγάλοι σεισμοί - 6,7 και 6,3 Ρίχτερ - προκάλεσαν τον θάνατο 20 ατόμων και χιλιάδες καταστροφές. Ένα αγαπημένο σίριαλ της εποχής, που προβαλλόταν αργά τη νύχτα τη στιγμή του πρώτου σεισμού, φαίνεται πως έσωσε ζωές καθώς κράτησε ξύπνιους πολλούς ανθρώπους και πρόλαβαν να αντιδράσουν.

Μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό και μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν τον εφιάλτη, ξαναζούμε στιγμές που σημάδεψαν την Ελλάδα.

Δείτε το video:

Πηγή: skai.gr

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