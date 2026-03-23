Ο Εχούντ Μπάρακ, πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, εξαπέλυσε σφοδρό «κατηγορώ» στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, λέγοντας ότι δεν έχει, ή δεν θέλει να έχει, στρατηγική για την έξοδο της χώρας από τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ προειδοποίησε με εκστρατεία τύπου Βιετνάμ.



«Το Ισραήλ σε πολιτικό επίπεδο δεν ξέρει —δεν ξέρει ή δεν θέλει— να τερματίσει τον πόλεμο. Δεν ξέρουν πώς να τερματίσουν τους πολέμους. Έχουν περάσει δυόμισι χρόνια. Η Χαμάς είναι ακόμα εκεί αφού μας υποσχέθηκε (Νετανιάχου) έξι φορές ότι ήμασταν ένα βήμα μακριά από την ‘’Ολοκληρωτική Νίκη’’. Η Χεζμπολάχ είναι ακόμα εκεί αφού μάς είπαν ότι τους γυρίσαμε πίσω δεκαετίες» ανέφερε δηκτικά ο Μπάρακ σε συνέντευξή του.



«Και το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και οι πύραυλοι είναι ακόμα εκεί, αφού μάς διευκρίνισαν ότι αυτός (Νετανιάχου) απομάκρυνε την υπαρξιακή απειλή».

«Τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα; Όταν δεν υπάρχει αλήθεια και εμπιστοσύνη. Επίσης, δεν γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες - συμπεριλαμβανομένων εκείνων από εμάς που ήμασταν βαθιά μέσα σε αυτά τα ζητήματα. Δεν ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια. Αλλά δεν χρειάζεται να μας πουν «την αλήθεια» - απλώς δεν πρέπει να μας λένε ψέματα κατάμουτρα με τόσο κραυγαλέο τρόπο, ώστε να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε στη συζήτηση πιο σοβαρά».



Ερωτηθείς αν μπορεί να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ, ο Μπάρακ δήλωσε ότι «πρέπει να αναπτύξεις δύο αμερικανικές μεραρχίες εκεί και να προετοιμαστείς να μείνεις εκεί για μήνες. Έτσι έμοιαζε η έναρξη του πολέμου στο Βιετνάμ, η έναρξη του πολέμου στο Ιράκ και το ίδιο και στο Αφγανιστάν».

«Επιτυγχάνει στην αρχή. Παρεμπιπτόντως, σε όλους τους πολέμους -συμπεριλαμβανομένου αυτού του νέου κεφαλαίου μας- πρέπει να ξέρει κανείς: ένας πόλεμος από όποιον παίρνει την πρωτοβουλία ξεκινά με ένα λαμπρό επίτευγμα και εντυπωσιακές ζημιές.

«Έπειτα έρχεται το στάδιο του "βηματισμού", στο οποίο πιστεύω ότι έχουμε εισέλθει.

«Και αν δεν ξέρετε πώς να βγείτε από αυτόν και να τον σταματήσετε έγκαιρα, καταλήγει σε διαπραγματεύσεις υπό συνθήκες κατώτερες από αυτές που υπήρχαν πριν ξεκινήσουν όλα, ή σε ήττα.

«Και η Αμερική δεν έχει κερδίσει ούτε έναν πόλεμο - κέρδισε σχεδόν κάθε μάχη- αλλά δεν έχει κερδίσει ούτε έναν πόλεμο τα τελευταία 60 χρόνια».

Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη και ελπίζω πολύ να κάνω λάθος».

Το Ιράν απειλεί με ναρκοθέτηση τον Περσικό Κόλπο εάν οι ακτές ή τα νησιά του δεχθούν επίθεση

Στο μεταξύ, το Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας του Ιράν ανακοίνωσε ότι ο μόνος τρόπος διέλευσης από το Στενό του Ορμούζ για τα μη εμπόλεμα κράτη είναι μέσω του συντονισμού με το Ιράν.



Tο Συμβούλιο διαμηνύει ότι το Ιράν παραμένει δεσμευμένο στην «αμοιβαία ανταπόδοση» αλλά και σε μια «άμεση και καταστροφική απάντηση» σε περίπτωση επίθεσης σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και ενεργειακές υποδομές.



Δηλώνει ότι μια επίθεση στις ακτές ή στα νησιά του Ιράν θα οδηγήσει στη διακοπή των διαδρομών του κόλπου και των γραμμών επικοινωνίας, καθώς και στην πόντιση θαλάσσιων ναρκών, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής των ιρανικών ακτών.

Πηγή: skai.gr

