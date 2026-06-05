Αγκίστρι: Εικόνες εγκατάλειψης στη μαρίνα

Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες από τη μαρίνα ελλιμενισμού σκαφών στο Αγκίστρι.

Οι πρόσφατες κακοκαιρίες που δοκίμασαν το νησί του Σαρωνικού κατέστρεψαν μεγάλο μέρος της μαρίνας, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες να μην μπορούν να σταθμεύσουν τις βάρκες τους. Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι παρά το γεγονός ότι δεν προχωρούν τα έργα, εκείνοι συνεχίζουν να πληρώνουν τα ανταποδοτικά τέλη προς το Λιμενικό ταμείο.

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Πηγή: skai.gr

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