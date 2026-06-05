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Συναγερμός στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό: Αστροναύτες προετοιμάζονται για πιθανή εκκένωση λόγω διαρροής αέρα

Οι αστροναύτες έλαβαν εντολή να καταφύγουν στα διαστημόπλοια και να προετοιμαστούν για πιθανή εκκένωση του σταθμού εξαιτίας σοβαρού προβλήματος

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ISS

Οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Crew-12 της NASA που βρίσκονται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) – δύο Αμερικανοί αστροναύτες, ένας Γάλλος αστροναύτης και ένας Ρώσος κοσμοναύτης – έλαβαν εντολή από το κέντρο ελέγχου αποστολών της Διαστημικής Υπηρεσίας στις 9:04 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ) να εισέλθουν στο διαστημόπλοιο Crew Dragon, το οποίο είναι προσαρτημένο στον σταθμό, και να φορέσουν τις διαστημικές στολές τους, σε περίπτωση που η διαρροή αέρα που εντοπίστηκε καθιστούσε αναγκαία μια επείγουσα εκκένωση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από αξιωματούχο της NASA, η απόφαση ελήφθη ως προληπτικό μέτρο ασφαλείας, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά την κατάσταση και αξιολογούν την έκταση του προβλήματος. Οι διαδικασίες ετοιμότητας αποσκοπούν στη διασφάλιση της ασφάλειας του πληρώματος σε περίπτωση που η διαρροή επιδεινωθεί περαιτέρω.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: NASA ISS διαρροή αερίου
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