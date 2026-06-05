Οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Crew-12 της NASA που βρίσκονται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) – δύο Αμερικανοί αστροναύτες, ένας Γάλλος αστροναύτης και ένας Ρώσος κοσμοναύτης – έλαβαν εντολή από το κέντρο ελέγχου αποστολών της Διαστημικής Υπηρεσίας στις 9:04 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ) να εισέλθουν στο διαστημόπλοιο Crew Dragon, το οποίο είναι προσαρτημένο στον σταθμό, και να φορέσουν τις διαστημικές στολές τους, σε περίπτωση που η διαρροή αέρα που εντοπίστηκε καθιστούσε αναγκαία μια επείγουσα εκκένωση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από αξιωματούχο της NASA, η απόφαση ελήφθη ως προληπτικό μέτρο ασφαλείας, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά την κατάσταση και αξιολογούν την έκταση του προβλήματος. Οι διαδικασίες ετοιμότητας αποσκοπούν στη διασφάλιση της ασφάλειας του πληρώματος σε περίπτωση που η διαρροή επιδεινωθεί περαιτέρω.

Πηγή: skai.gr

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