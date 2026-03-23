Ανυποχώρητο δείχνει το Ιράν, παρά το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ. Αν χτυπήσεις ενεργειακές εγκαταστάσεις, θα χτυπήσουμε και εμείς, δηλώνουν τη Δευτέρα οι Φρουροί της Επανάστασης στον Αμερικανό πρόεδρο.

Η IEA (Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας) προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι η ενεργειακή κρίση είναι χειρότερη από τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970. Το Ιράν έχει δηλώσει ότι θα κλείσει επ' αόριστον το Στενό του Ορμούζ και θα επιτεθεί στις περιφερειακές υποδομές εάν οι ΗΠΑ πραγματοποιήσουν την απειλή τους να βομβαρδίσουν τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας, εάν το στενό δεν ανοίξει ξανά μέχρι το βράδυ της Δευτέρας.

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στο νότιο Ισραήλ και στο Τελ Αβίβ το Σαββατοκύριακο. Απεσταλμένοι του Al Jazeera στην Τεχεράνη άκουσαν σειρήνες σε κεντρικά σημεία. Επικαλούνται επίσης αναφορές για εκρήξεις στα ανατολικά και δυτικά μέρη της πρωτεύουσας.

Στον Λίβανο, ο πρόεδρος Τζόζεφ Αούν καταδίκασε τις επιθέσεις του Ισραήλ σε υποδομές στα νότια της χώρας την Κυριακή, λέγοντας ότι αποτελούν «προοίμιο μιας χερσαίας εισβολής» και σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Ο αριθμός των νεκρών στο Ιράν και τον Λίβανο από την έναρξη της σύγκρουσης ανέρχεται πλέον σε χιλιάδες.

