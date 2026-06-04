Τζένιφερ Άνιστον: Η σπάνια αναφορά στον Μπραντ Πιτ και η συνάντηση με τη Λίζα Κούντροου

Η Τζένιφερ Άνιστον βρέθηκε ξανά απέναντι από τη Λίζα Κούντροου και η συζήτησή τους ξύπνησε μνήμες από την εποχή που τα «Φιλαράκια» μεσουρανούσαν στην τηλεόραση.

Οι δύο ηθοποιοί, που αγαπήθηκαν ως Ρέιτσελ Γκριν και Φοίβη Μπουφέ, συναντήθηκαν στο πλαίσιο της σειράς «Actors on Actors» του «Variety» και θυμήθηκαν μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της θρυλικής κωμικής σειράς.

#JenniferAniston calls #LisaKudrow’s son “one of the most joyful human beings” in her life, noting how he “grew up hearing laughter all the time” while Kudrow was pregnant with him on the set of #Friends.



“I love him,” Aniston tells Kudrow. “I would choose him as a person I… pic.twitter.com/WBzXnQzY73 — Variety (@Variety) June 3, 2026

Ανάμεσα σε αυτές ήταν και τα επεισόδια των Ευχαριστιών, που παραμένουν από τα πιο αγαπημένα για τους θαυμαστές της σειράς. Η Τζένιφερ Άνιστον ρώτησε τη Λίζα Κούντροου αν της άρεσαν εκείνα τα επεισόδια, με την ηθοποιό να απαντά πως ήταν πραγματικά υπέροχα. Τότε η κουβέντα πήγε στην εμφάνιση του Μπραντ Πιτ, με την Κούντροου να σχολιάζει ότι ήταν ξεκαρδιστικός. Η Τζένιφερ Άνιστον συμφώνησε αμέσως, λέγοντας πως ήταν πολύ αστείο, σε μια σπάνια και χαλαρή αναφορά στον πρώην σύζυγό της.

Ο Μπραντ Πιτ είχε εμφανιστεί στην όγδοη σεζόν των «Friends», στο επεισόδιο με τίτλο «The One with the Rumor», υποδυόμενος τον Γουίλ Κόλμπερτ, έναν παλιό συμμαθητή της Μόνικα και του Ρος που αντιπαθούσε έντονα τη Ρέιτσελ. Το κωμικό στοιχείο της εμφάνισης είχε τότε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Μπραντ Πιτ και η Τζένιφερ Άνιστον ήταν ακόμη παντρεμένοι στην πραγματική ζωή.

Η Τζένιφερ Άνιστον θυμήθηκε και άλλους μεγάλους σταρ που πέρασαν από τη σειρά, ανάμεσά τους τον Μπρους Γουίλις, την Τζούλια Ρόμπερτς, την Ιζαμπέλα Ροσελίνι και τον Σον Πεν. Όπως είπε, πάντα της έκανε εντύπωση το πόσο αγχωμένοι ήταν αρκετοί από αυτούς όταν έμπαιναν στο πλατό. Παρότι επρόκειτο για ηθοποιούς με μεγάλη εμπειρία στον κινηματογράφο, η ενέργεια μιας τηλεοπτικής κωμωδίας με ζωντανό κοινό ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό.

Η αναφορά στον Μπραντ Πιτ τράβηξε αναπόφευκτα την προσοχή, καθώς η σχέση του με την Τζένιφερ Άνιστον υπήρξε μία από τις πιο πολυσυζητημένες ιστορίες του Χόλιγουντ. Οι δυο τους έγιναν ζευγάρι το 1998 και παντρεύτηκαν το 2000 σε μια λαμπερή τελετή στο Μαλιμπού. Τον Ιανουάριο του 2005 ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους, κλείνοντας έναν γάμο που είχε απασχολήσει όσο λίγοι τα media.

Λίγο αργότερα, ο Μπραντ Πιτ συνδέθηκε με την Αντζελίνα Τζολί, με την οποία γνωρίστηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Mr. & Mrs. Smith». Το ζευγάρι απέκτησε παιδιά, παντρεύτηκε το 2014, όμως η Αντζελίνα Τζολί κατέθεσε αίτηση διαζυγίου το 2016.

Η συνάντηση της Τζένιφερ Άνιστον με τη Λίζα Κούντροου δεν είχε μόνο νοσταλγία, αλλά και συγκίνηση. Οι δύο ηθοποιοί μίλησαν για τα χρόνια που πέρασαν μαζί στα «Φιλαράκια», για τη χημεία του καστ και για το πόσο ξεχωριστή παραμένει η σειρά ακόμη και σήμερα.

Η Λίζα Κούντροου έχει παραδεχτεί πως μόλις τα τελευταία χρόνια μπόρεσε να δει τη σειρά με μεγαλύτερη απόσταση και να εκτιμήσει πραγματικά αυτό που είχαν δημιουργήσει. Όπως έχει πει, υπήρχε κάτι μοναδικό σε εκείνη τη δουλειά, κάτι που δύσκολα μπορεί να επαναληφθεί.

Πηγή: skai.gr

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