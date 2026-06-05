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Εκδόθηκε η προέγκριση της οικοδομικής άδειας για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό

Βάσει των υπογεγραμμένων συμβάσεων, οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη θα πρέπει να είναι έτοιμες προς χρήση την 30η Σεπτεμβρίου, του 2027

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Βοτανικός

Ένα πολύ σημαντικό βήμα για το έργο της Διπλής Ανάπλασης έγινε, καθώς εκδόθηκε η προέγκριση της οικοδομικής άδειας για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Αυτό σημαίνει πως μπορούν πλέον να αρχίσουν οι εργασίες για τις εγκαταστάσεις που θα φιλοξενήσουν τα υπόλοιπα τμήματα του συλλόγου στον χώρο, την ώρα που συνεχίζεται με γρήγορους ρυθμούς η ανέγερση του ποδοσφαιρικού γηπέδου.

Σημειώνεται πως βάσει των υπογεγραμμένων συμβάσεων, οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού θα πρέπει να είναι έτοιμες προς χρήση την 30η Σεπτεμβρίου του 2027.

Πλέον, μετά και την έκδοση της προέγκρισης, οι κατασκευαστικές εταιρείες μπορούν να βάλουν μπροστά για τα έργα, προκειμένου να παραδοθεί το μεγάλο έργο εγκαίρως.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Γήπεδο Βοτανικού Παναθηναϊκός
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