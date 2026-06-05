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Βουκουρέστι: «Μας προειδοποίησε έγκαιρα το Κίεβο για τα drones που αυτοκαταστράφηκαν»

Ο Ρουμάνος υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι οι ουκρανικές αρχές ενημέρωσαν εγκαίρως το Βουκουρέστι, επιτρέποντας την εκκένωση της περιοχής πριν από τις εκρήξεις

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Κωστάνζα

Ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας, Ράντου Μιρούτα, δήλωσε ότι οι ουκρανικές αρχές ενημέρωσαν εγκαίρως το Βουκουρέστι, επιτρέποντας την εκκένωση της περιοχής πριν από τις εκρήξεις των drones που δημιούργησε προσωρινή ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής κοντά στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ υπογράμμισε τις δυνατότητες των ραντάρ στην περιοχή της Κωνστάντζας.

Ο Ρουμάνος υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι η έγκαιρη ενημέρωση από την Ουκρανία σχετικά με την πορεία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που βρέθηκαν να πετάνε εκτός ελέγχου, επέτρεψε στις ρουμανικές αρχές να εκκενώσουν προληπτικά την περιοχή πριν αυτά αυτοκαταστραφούν.

Όπως ανέφερε, οι ουκρανικές αρχές είχαν επίσης γνωστοποιήσει εκ των προτέρων τα χρονικά σημεία στα οποία τα drones επρόκειτο να αυτοπυροδοτηθούν, διευκολύνοντας τον συντονισμό των μέτρων ασφαλείας.

Παράλληλα, ο Μιρούτα τόνισε ότι τα υφιστάμενα συστήματα ραντάρ στην περιοχή του λιμανιού της Κωστάνζα είναι σε θέση να εντοπίζουν μεταλλικά αντικείμενα που πετούν σε μεγάλο ύψος, επισημαίνοντας τις δυνατότητες επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης που διαθέτει η χώρα στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ρουμανία Drones Ουκρανία
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