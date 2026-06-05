Ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας, Ράντου Μιρούτα, δήλωσε ότι οι ουκρανικές αρχές ενημέρωσαν εγκαίρως το Βουκουρέστι, επιτρέποντας την εκκένωση της περιοχής πριν από τις εκρήξεις των drones που δημιούργησε προσωρινή ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής κοντά στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ υπογράμμισε τις δυνατότητες των ραντάρ στην περιοχή της Κωνστάντζας.

💥 Powerful explosion reported near Romania’s Port of Constanța



According to preliminary reports, a naval drone may have exploded in the area.



Authorities have cordoned off the site, and the circumstances of the incident are being investigated. pic.twitter.com/0NWEqKgvu2 June 5, 2026

Ο Ρουμάνος υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι η έγκαιρη ενημέρωση από την Ουκρανία σχετικά με την πορεία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που βρέθηκαν να πετάνε εκτός ελέγχου, επέτρεψε στις ρουμανικές αρχές να εκκενώσουν προληπτικά την περιοχή πριν αυτά αυτοκαταστραφούν.

A maritime drone exploded at the port of Constanța in Romania



Romanian authorities say it is the type used in the war in Ukraine pic.twitter.com/w1wmocDguJ — Daily Romania (@daily_romania) June 5, 2026

Όπως ανέφερε, οι ουκρανικές αρχές είχαν επίσης γνωστοποιήσει εκ των προτέρων τα χρονικά σημεία στα οποία τα drones επρόκειτο να αυτοπυροδοτηθούν, διευκολύνοντας τον συντονισμό των μέτρων ασφαλείας.

Romanian media report the (what appears to be a Magura-type) sea drone discovered in Constanta Port may have carried dozens of kilograms of explosives. The device was found near ARSVOM headquarters and later self-detonated after authorities evacuated and secured the area.… pic.twitter.com/2UanLH7s2w — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 5, 2026

Παράλληλα, ο Μιρούτα τόνισε ότι τα υφιστάμενα συστήματα ραντάρ στην περιοχή του λιμανιού της Κωστάνζα είναι σε θέση να εντοπίζουν μεταλλικά αντικείμενα που πετούν σε μεγάλο ύψος, επισημαίνοντας τις δυνατότητες επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης που διαθέτει η χώρα στην περιοχή.

Images of the sea-drone stuck in anti-pollution barriers at the Constanta port in Romania prior to it exploding. pic.twitter.com/odPyPl2MEu — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) June 5, 2026

Πηγή: skai.gr

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