Ένα νέο επεισόδιο γεμάτο καλοκαίρι έχει ετοιμάσει το Happy Traveller και το Σάββατο 6 Ιουνίου μας ταξιδεύει στους Φούρνους, σε ένα από τα πιο αυθεντικά νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Οι Φούρνοι βρίσκονται ανάμεσα στην Πάτμο, τη Σάμο και την Ικαρία, αποτελώντας έναν προορισμό με μοναδική, φυσική ομορφιά, κρυστάλλινα νερά και χαλαρούς ρυθμούς.

Δείτε το trailer:

Ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα εξερευνούν τις πιο όμορφες γωνιές του νησιού, ανακαλύπτουν ειδυλλιακές παραλίες, περπατούν στα γραφικά σοκάκια του οικισμού, γνωρίζουν τους φιλόξενους κατοίκους και μαθαίνουν για την ιδιαίτερη ναυτική παράδοση του τόπου. Παράλληλα, δοκιμάζουν φρέσκα θαλασσινά και τοπικές γεύσεις που έχουν κάνει τους Φούρνους γνωστούς σε όλο το Αιγαίο, ενώ επισκέπτονται μερικά από τα πιο εντυπωσιακά σημεία του νησιωτικού συμπλέγματος.

Ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες Ελλάδας, γαλαζοπράσινα νερά και αυθεντικές εμπειρίες, σε έναν προορισμό που παραμένει μακριά από τον μαζικό τουρισμό, αποτελώντας έναν από τους κρυμμένους θησαυρούς του Αιγαίου.

#happytraveller: ταξιδιωτική εκπομπή από αληθινούς ταξιδιώτες!

Προηγούμενο Επόμενο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.