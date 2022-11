Πιο κοντά στην επιστροφή του στην εξουσία βρίσκεται ο Νετανιάχου, καθώς ο συνασπισμός του συγκεντρώνει 65 έδρες Κόσμος 11:59, 03.11.2022 linkedin

Σήμερα το πρωί, με το 93,3% των ψήφων να έχει καταμετρηθεί, «ο συνασπισμός της δεξιάς» του Νετανιάχου συγκεντρώνει 65 έδρες –32 το Λικούντ, 19 τα υπερορθόδοξα κόμματα και 14 η ακροδεξιά— και οδεύει να σχηματίσει την πιο δεξιά κυβέρνηση στην ιστορία του Ισραήλ, σύμφωνα με τους αναλυτές.