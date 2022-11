Ουκρανία: Τα πρώτα 6 πλοία με σιτηρά αναχώρησαν το πρωί από τη Μαύρη Θάλασσα σύμφωνα με την Άγκυρα

Τα πρώτα έξι φορτηγά πλοία με σιτηρά αναχώρησαν το πρωί από τα ουκρανικά λιμάνια μετά τη χθεσινή συμφωνία για την επανάληψη των δρομολογίων τους, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Τα πλοία θα χρησιμοποιήσουν τον ασφαλή ανθρωπιστικό διάδρομο στην Μαύρη Θάλασσα που έχει ήδη επιτρέψει την εξαγωγή 9,7 εκατομμυρίων τόνων σιτηρών κι άλλων γεωργικών προϊόντων από την Ουκρανία παρά τον πόλεμο, χάρη στην διεθνή συμφωνία που υπεγράφη τον Ιούλιο υπό την αιγίδα της Τουρκίας και του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο επικαλείται το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, 426 πλοία έχουν ήδη ακολουθήσει αυτήν την ασφαλή διαδρομή από την 1η Αυγούστου.

The first six ships left #Ukrainian ports after the resumption of the "grain deal". pic.twitter.com/gLXBb6LyRT