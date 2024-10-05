Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο ισραηλινός στρατός παραδέχτηκε ότι χτυπήθηκαν βάσεις και στρατιωτικές υποδομές στην επίθεση του Ιράν

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού επανέλαβε κατά την ενημέρωση ότι το Ισραήλ θα ανταποδώσει το Ιράν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, με τον τρόπο, την τοποθεσία και το χρονοδιάγραμμα που θα αποφασίσει

Χάγκαρι

Το Ισραήλ θα ανταποδώσει στο Ιράν την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη όταν είναι η κατάλληλη στιγμή, δήλωσε ο Ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος το Σάββατο, προσθέτοντας ότι δύο αεροπορικές βάσεις που χτυπήθηκαν στην επίθεση παρέμειναν πλήρως λειτουργικές και κανένα αεροσκάφος δεν υπέστη ζημιές .

«Ο τρόπος με τον οποίο θα απαντήσουμε σε αυτή την επαίσχυντη επίθεση θα είναι με τον τρόπο, την τοποθεσία και το χρονοδιάγραμμα που θα αποφασίσουμε, σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας», δήλωσε ο αντιναύαρχος Ντάνιελ Χάγκαρι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν Ισραήλ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark