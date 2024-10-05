Το Ισραήλ θα ανταποδώσει στο Ιράν την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη όταν είναι η κατάλληλη στιγμή, δήλωσε ο Ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος το Σάββατο, προσθέτοντας ότι δύο αεροπορικές βάσεις που χτυπήθηκαν στην επίθεση παρέμειναν πλήρως λειτουργικές και κανένα αεροσκάφος δεν υπέστη ζημιές .

«Ο τρόπος με τον οποίο θα απαντήσουμε σε αυτή την επαίσχυντη επίθεση θα είναι με τον τρόπο, την τοποθεσία και το χρονοδιάγραμμα που θα αποφασίσουμε, σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας», δήλωσε ο αντιναύαρχος Ντάνιελ Χάγκαρι.

Πηγή: skai.gr

