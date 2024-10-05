Η «απάντηση του Ιράν σε οποιαδήποτε επίθεση» από το Ισραήλ θα είναι «πιο ισχυρή», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν σε ανάρτησή του στο X.

«Τόνισα ότι το Ιράν θα σταθεί δίπλα στην Αντίσταση σε οποιαδήποτε κατάσταση. Επίσης, έγινε σαφές ότι η απάντηση σε οποιαδήποτε επίθεση από το ισραηλινό καθεστώς θα είναι ισχυρότερη - και θα βάλουν σε δοκιμασία την αποφασιστικότητά μας», έγραψε ο Αμπάς Αραγκτσί, ο οποίος συνόδευε την ανάρτησή του με μια φωτογραφία του με τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ, του προέδρου της Συρίας, μετά τις συνομιλίες που είχαν για περιφερειακά ζητήματα.

