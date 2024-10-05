Λογαριασμός
Ιρανός ΥΠΕΞ: Η απάντηση του Ιράν σε οποιαδήποτε επίθεση θα είναι πιο ισχυρή

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ με ανάρτησή του απείλησε εκ νέου το Ισραήλ για το ενδεχόμενο να εξαπολύσει επίθεση εναντίον του Ιράν έπειτα από τη συνάντηση που είχε στη Δαμασκό με τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ

Ιρανός ΥΠΕΞ

Η «απάντηση του Ιράν σε οποιαδήποτε επίθεση» από το Ισραήλ θα είναι «πιο ισχυρή», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν σε ανάρτησή του στο X.

«Τόνισα ότι το Ιράν θα σταθεί δίπλα στην Αντίσταση σε οποιαδήποτε κατάσταση. Επίσης, έγινε σαφές ότι η απάντηση σε οποιαδήποτε επίθεση από το ισραηλινό καθεστώς θα είναι ισχυρότερη - και θα βάλουν σε δοκιμασία την αποφασιστικότητά μας», έγραψε ο Αμπάς Αραγκτσί, ο οποίος συνόδευε την ανάρτησή του με μια φωτογραφία του με τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ, του προέδρου της Συρίας, μετά τις συνομιλίες που είχαν για περιφερειακά ζητήματα.

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν Ισραήλ
