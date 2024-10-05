Ο ισραηλινός στρατός σχεδιάζει μια απάντηση στην επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν το βράδυ της Τρίτης και προειδοποίησε το Σάββατο ότι θα είναι «σοβαρή και σημαντική» και ότι αφιερώνει μεγάλο μέρος του χρόνου του στον σχεδιασμό της.

Οι αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ δήλωσαν ότι η επίθεση του Ιράν με περίπου 200 βαλλιστικούς πυραύλους στη χώρα θα «έχει συνέπειες».

Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ισραηλινό Τύπο, ο Ισραηλινός Στρατός διευκρίνισε ότι ο αγώνας διεξάγεται επί του παρόντος σε επτά διαφορετικά μέτωπα, καθώς παράλληλα με τις συνεχιζόμενες μάχες στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, Ισραηλινοί στρατιώτες και δυνάμεις εμπλέκονται σε επιχειρήσεις στον Λίβανο, το Ιράν και τους πληρεξουσίους του στην Υεμένη, τη Συρία και το Ιράκ.

Στο μεταξύ όλα τα ενδεχόμενα για το πλήγμα που θα επιλέξει το Ισραήλ να απαντήσει παραμένουν ανοιχτά με την Ουάσινγκτον μάλιστα όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο CNN να μην έχει λάβει καμία διαβεβαίωση από το Ισραήλ πως είναι εκτός συζήτησης ένα χτύπημα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, δήλωσε στο CNN ανώτατο στέλεχος του Αμερικανού υπουργείου Εξωτερικών την Παρασκευή, την ώρα που η Δύση περιμένει την απάντηση του Τελ Αβίβ στην πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη το βράδυ της περασμένης Τρίτης.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι είναι «πραγματικά δύσκολο» να προβλέψει εάν το Ισραήλ θα χρησιμοποιήσει την επέτειο των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς για αντίποινα.

«Ελπίζουμε και αναμένουμε να δούμε λίγη σοφία, καθώς και δύναμη, αλλά όπως ξέρετε, δεν υπάρχει καμία εγγύηση» είπε ο αξιωματούχος όταν ρωτήθηκε από το CNN εάν το Ισραήλ έχει διαβεβαιώσει τις ΗΠΑ ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν είναι εκτός συζήτησης.

Κύμα σφοδρών επιδρομών στη Βηρυτό

Η ισραηλινή αεροπορία πραγματοποίησε επιδρομές και σε άλλα κέντρα διοίκησης και υποδομές της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Ενδεικτικό της σφοδρότητας των επιδρομών αποτελεί το γεγονός ότι η ισραηλινή αεροπορία έπληξε το προάστιο Νταχίγια έξι φορές σε 20 λεπτά, μεταδίδουν τα ισραηλινά μέσα.

תיעוד: ההרס בדאחייה בביירות בעקבות תקיפות חיל האוויר; דיווח בלבנון: ישראל תקפה לפחות 6 פעמים בדאחייה תוך 20 דקות@anastasia___stu pic.twitter.com/1H3VIM4hyR — כאן חדשות (@kann_news) October 5, 2024

Ο Ισραηλινός Στρατός ανέφερε ότι πραγματοποίησε ένα κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον της υπηρεσίας πληροφοριών της Χεζμπολάχ.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, πραγματοποιήθηκαν πολλά ακόμη πλήγματα στη Βηρυτό, τα οποία σύμφωνα με τον στρατό είχαν στόχο αποθήκες όπλων, δωμάτια διοίκησης και άλλες υποδομές.

