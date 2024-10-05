Στο Ισραήλ ο επικεφαλής της CENTCOM εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης

Ο αρχηγός της CENTCOM των Ηνωμένων Πολιτειών, στρατηγός Μάικλ Κουρίλα, έφτασε στο Ισραήλ το Σάββατο για να συναντηθεί με Ισραηλινούς στρατιωτικούς αξιωματούχους, εν μέσω προετοιμασιών των IDF για αντίποινα στην επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν.

Νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός είχε αναφέρει ότι σχεδιάζει μια απάντηση στην επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν το βράδυ της Τρίτης και προειδοποίησε το Σάββατο ότι θα είναι «σοβαρή και σημαντική» και ότι αφιερώνει μεγάλο μέρος του χρόνου του στον σχεδιασμό της.

Οι αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ δήλωσαν ότι η επίθεση του Ιράν με περίπου 200 βαλλιστικούς πυραύλους στη χώρα θα «έχει συνέπειες».

Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ισραηλινό Τύπο, ο Ισραηλινός Στρατός διευκρίνισε ότι ο αγώνας διεξάγεται επί του παρόντος σε επτά διαφορετικά μέτωπα, καθώς παράλληλα με τις συνεχιζόμενες μάχες στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, Ισραηλινοί στρατιώτες και δυνάμεις εμπλέκονται σε επιχειρήσεις στον Λίβανο, το Ιράν και τους πληρεξουσίους του στην Υεμένη, τη Συρία και το Ιράκ.

