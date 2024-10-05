Διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο υπέρ των Παλαιστινίων ενόψει της 7ης Οκτωβρίου

Δεκάδες χιλιάδες φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους στο Λονδίνο, το Παρίσι, τη Ρώμη και άλλες μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο το Σάββατο για να ζητήσουν κατάπαυση του πυρός καθώς πλησιάζει η πρώτη επέτειος από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Μαζικές διαδηλώσεις πραγματοποιούνται σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, που θα κορυφωθούν τη Δευτέρα, την ημερομηνία της επετείου.

Στο Λονδίνο, χιλιάδες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Russell εν μέσω ισχυρής αστυνομικής παρουσίας. Μερικοί από τους διοργανωτές της πορείας είχαν πει ότι σχεδίαζαν να στοχοποιήσουν εταιρείες και ιδρύματα που θεωρούν «συνένοχους στα εγκλήματα του Ισραήλ», συμπεριλαμβανομένης της Barclays Bank και του Βρετανικού Μουσείου.

Η ατμόσφαιρα ήταν τεταμένη καθώς διαδηλωτές και αντιδιαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης, ορισμένοι κρατώντας ισραηλινές σημαίες, συναντήθηκαν με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν συμπλοκές καθώς αστυνομικοί απώθησαν διαδηλωτές που προσπάθησαν να περάσουν τον κλοιό. Δεκαπέντε άτομα συνελήφθησαν για παραβάσεις της δημόσιας τάξης και επίθεση, ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

Στη Ρώμη, πολλές χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν παρά την απαγόρευση από τις τοπικές αρχές. Οι διαδηλωτές φώναζαν «Ελεύθερη Παλαιστίνη, Ελεύθερος Λίβανος», κυματίζοντας παλαιστινιακές σημαίες και κρατώντας πανό που ζητούσαν να σταματήσει άμεσα η σύγκρουση.

Μάλιστα κατά τη διάρκεια διαδήλωσης ξέσπασαν επεισόδια με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μια κοπέλα στο κεφάλι. Σύμφωνα με αναφορές η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και γκλοπ ενώ οι διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια και σίδερα κατά των αστυνομικών.

Στη βόρεια γερμανική πόλη του Αμβούργου, περίπου 950 άνθρωποι πραγματοποίησαν ειρηνική διαδήλωση με πολλούς να κυματίζουν σημαίες της Παλαιστίνης και του Λιβάνου, φωνάζοντας «Σταματήστε τη Γενοκτονία». Δύο μικρότερες αντιδιαδηλώσεις υπέρ του Ισραήλ πραγματοποιήθηκαν χωρίς επεισόδια.



Πολλές χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν ειρηνικά στη Republique Plaza του Παρισιού σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό και τον λιβανικό λαό. Πολλοί κυμάτιζαν παλαιστινιακές σημαίες κρατώντας αφίσες που έγραφαν «σταματήστε τη γενοκτονία», «ελεύθερη Παλαιστίνη» και «κάτω τα χέρια από τον Λίβανο».

Διαδηλώσει αναμένονται επίσης στην Ουάσιγκτον, την Times Square της Νέας Υόρκης και πολλές άλλες πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως τη Δανία, την Ελβετία, τη Νότια Αφρική και την Ινδία. Στις Φιλιππίνες, δεκάδες αριστεροί ακτιβιστές διαδήλωσαν κοντά στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μανίλα, όπου η αστυνομία τους εμπόδισε να πλησιάσουν στο συγκρότημα.

Διαδηλώσεις υπέρ του Ισραήλ αναμένεται να διεξαχθούν την Κυριακή επειδή οι Εβραίοι σε όλο τον κόσμο εξακολουθούν να γιορτάζουν το Rosh Hashana, ή το εβραϊκό νέο έτος.

Φέτος, τα συναισθήματα θα είναι εξαιρετικά έντονα, δεδομένου ότι η επέτειος ενός χρόνου από την επίθεση της Χαμάς που σκότωσε 1.200 Ισραηλινούς πέφτει εντός της περιόδου του Rosh Hashana και του Yom Kippur.

Πηγή: skai.gr

